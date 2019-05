Opinión 17-05-2019

(POESIAJOSECULMEN) Fatuo amor

La luna caerá sobre mi plato

Como un océano de dolor que me acosara

Me arrancaré una hoja de la vida

Pondré un bozal cerril sobre mi boca



El viento arrancará un frío deseo

Apartaré el rosal de mi memoria

Sacaremos un pétalo al perdón

Cambiaremos el rumbo de la historia



Libraremos una lucha desigual

El yelmo quedará partido en dos

La tusa del jamelgo sigiloso

Flameará como bandera de tu voz



Me llamas con un nombre desbocado

Mientras arden las canciones del ayer

Vagan por tus pelos las estrellas

Al ritmo de la flama al fenecer.



Hasta dónde llegará nuestra canción?

Seguiremos al goce como insanos ?

vagaremos merodeando los jardines

Para terminar comidos de gusanos?