10-01-2017

Poetas en gira nerudiana y enológica

Valerosa y digna de encomio la expedición enológica emprendida por los poetas e intelectuales señores Moisés Castillo, José Bravo López, Bernardo González Koppmann, Antonio Lagos, Fernando Lemus, Gabriela Albornoz, José León Labra, Apolonio Fernández, Gustavo Palavecino y Miguel Reyes Pincheira tras las huellas del Neruda fugitivo, por la cordillera del sur.

En mi infancia de nanas narradoras de cuentos, solían contarme historias de aparecidos, penaduras y otras entuertos del más allá que a veces enfrentaban amigos o deudos cercanos o lejanos cuando volvían de una francachela, con varios brindis y libaciones del vino villalegrino. Referían aquellas buenas mujeres que el susto de encontrarse en mitad de un camino oscuro con fantasmagóricos engendros solía “espantar la mona” a quien tenía la desgracia de tropezar con tales visitas extraterrenales. Ahora, si la “mona” no se disipaba ante tan rotundo miedo, era porque lo bebido era de buena cepa. Sobre ello los poetas y narradores no se explayan en este punto, tras sentir los cascos de la cabalgadura nerudiana, en medio de la noche. Pero suponemos que bebieron de los mejores caldos.

“El vino es amigo de los poetas y los poetas lo son del vino”, dije en un improvisado discurso cuando el tren de la poesía pasó por Parral en julio del 2004 en el centenario del premio Nobel, ocasión en que, con la ayuda del Presidente de la Viña Carta Vieja, Alberto del Pedregal Aldunate hicimos una partida de cien botellas de escogido cabernaux sauvignon tinto, que recibió el Presidente de la Fundación Agustín Figueroa, el Alcalde de Parral Claudio Bravo y una larga serie de poetas, escritores, pintores y artistas de todo pelaje. La idea era que se conservara la botella de artística etiqueta, todo con cierta solemnidad, pero apenas llegó a todas las manos, el discurso de don Juan Agustín Figueroa fue interrumpido por reiterados descorches y chasqueo de lenguas, gritos de ¡salud! de quiénes, en copas o, a falta de ellas, en las mismas botellas, degustaban el mosto poético, de buen grado y considerable capacidad embriagadora. Al partir el convoy, quedaron corchos y envases repartidos por el andén.

En el terreno serio debo decir que no solo conversé el tema de la presunta persecución de Neruda con Volodia sino que, fiel a mi costumbre de documentar los hechos, le escribí varias cartas de las que obtuve oportunas y elocuentes respuestas. En una de ellas le cuento que, en los Juegos Florales del Maule efectuados en Cauquenes en 1919, un joven Ricardo Reyes Basoalto obtuvo el tercer lugar y que reina de esas fiestas fue doña Marina Pinochet Campos, tía “del caballero del mismo apellido”. Esperé una respuesta casi dramática de Volodia, pero éste, con cierta altura de espíritu me contestó en nota del 9 de mayo de 1994:









Me ha hecho mucha gracia la información suya sobre el Neruda premiado en Cauquenes en 1919 en los “Juegos Florales del Maule” con su “Canto a la Reina”, una muchacha de apellido Pinochet, que hoy ha doblado la curva de los noventa y que es pariente del señor del mismo apellido. Si el poeta estuviera vivo no lo habría tomado a lo trágico, sino que lo habría anotado en la libreta de las bromas, que tanto le divertían.

En 1999, tratamos el tema de la clandestinidad de Neruda. Le di a conocer mi investigación sobre este punto de la biografía del poeta. En carta del 15 de noviembre de 1999 me dice:

Estimado Jaime:

Veo que no dejas pasar el tiempo para enfilar correspondencia. Te contesto después de una fuerte gripe tomada de un viaje al Cajón del Maipo. Sobre nuestra conversación de Neruda y su persecución política estás en lo cierto que fue una sentencia ejecutoriada de los tribunales. Pero nunca dijimos – al menos los cercanos – que su orden de detención emanó en virtud de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, por cuanto, como afirmas, aún no se dictaba.

Supongo que todos los amigos del poeta le ayudamos a crear sus ficciones y podemos ser responsables románticos de ello. La historia nunca ha sido amiga de la poesía y en este caso gana esa ciencia. Además en mi biografía sobre el poeta lo digo que tras la sentencia de la Corte de Apelaciones Neruda nos dijo “A mí no me desafuera nadie sino el pueblo” (página 308).

Similar a lo que refieres del poeta Cifuentes Sepúlveda que, como lo acreditas, efectivamente participó en un doble crimen en San Clemente y los jueces hicieron lo suyo. Pero en esto yo tenía antecedentes.

Cuando vengas te tendré un ejemplar de mi obra “Neruda”.

Efectivamente, el 27 de noviembre del 2000 Volodia me obsequió su biografía de Neruda con una elocuente dedicatoria:

Para Jaime González Colville que nos ha descubierto la prehistoria y la primera infancia del poeta con una profundidad y rigor admirables. Sinceras felicitaciones. Volodia Teitelboim. Santiago 27 de noviembre 2000, Montenegro 206.

De ambas cartas y de la dedicatoria incluyo copias digitalizadas y, si no se pudiesen publicar, agradezco, a quien le interesen, ser solicitadas a mi correo electrónico.

PARA CONCLUIR, en la próxima gira investigativa de los poetas y artistas, les ofrezco colaborarles con los vinos de Villa Alegre, de las centenarias bodegas de prestigio nunca desmentido. Estoy cierto que, tras las libaciones, no tendrán temor si ven la cabalgata de Neruda, se abren las puertas del Averno y su corte de demonios, enfrentan a las yeguas del Apocalipsis o escuchan las trompetas de Jericó.

Un saludo cordial para todos.