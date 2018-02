Cultura 25-02-2018

Poetas y Escritores Argentinos y Chilenos se dan cita en Linares para el Primer Encuentro Binacional

El amor por las letras es lo que reúne a poetas y escritores chilenos y argentinos en el Primer encuentro Binacional de Poetas y escritores a realizarse el 27 y 28 de febrero a partir de las 19:00 hrs. en la Biblioteca Municipal de Linares.

Amparito Ramírez Alarcón gestora sociocultural residente en San Rafael, Argentina llegó hasta nuestra ciudad con la inquietud en mente, conoció a Álvaro Flores, gestor cultural de la Municipalidad y juntos crearon el evento. El proyecto fue bien acogido por las autoridades municipales y representará el evento cúlmine de las actividades culturales de este verano.-

Hasta aquí llegarán cuatro poetas provenientes de San Rafael Mendoza, exponentes destacados de la historia literaria trasandina como lo son: Lidia Legascue, Luis Jofré, Miguel Pérez Mateos, y María Antonia Vilallonga.

El tema central de este encuentro será “El derecho a la palabra”, el que servirá de guía para generar las exposiciones y los conversatorios o “mesas redondas” como le dicen los argentinos.

La invitación es gratis para todos quienes amen la literatura.

Uno de los invitados y expositores es el escritor y artista plástico Miguel Pérez Mateos, nacido en Almería, España, quien se halla radicado en Argentina. Miguel es Maestro Normal Nacional y Profesor en Psicología, desde muy joven está vinculado a distintas instituciones culturales y grupos relacionados con el arte. Entre su extenso curriculum artístico figuran galardones y múltiples presentaciones internacionales. Ha publicado seis libros, y uno de ellos “Manchas sobre el Asfalto” lo lanzó hace tan solo algunos días.

En conversación con Diario El Heraldo Miguel Pérez Mateos expresa: “El arte, para mí, es búsqueda, senda, meta, posibilidad, espacio de claridad que me permite ser. También, anclaje y despegue de lo que nos mantiene atados a la tierra. Escribir un poema o elaborar un collage me obliga a practicar la paciencia y gozar de la serenidad, a meterme hacia adentro y buscarme en mí mismo para encontrarme abierto a la palabra, a los colores y las formas que permiten reinventar la vida cada día”.

Del libro “Manchas sobre el asfalto”, el escritor transandino nos permitió compartir uno de sus poemas: Que lo disfruten.

Escenario



Sobre ese escenario se amontonan ensueños.

Trajinar de baldosas encumbran

presencias y máscaras que emplazan aquelarres

donde la luna danza su pasión de orfandades.



Carteras y zapatos

entretejen discursos de protocolo ambiguo

cuando alguna peluca siembra el aire

de efluvios de sol mortificado.



La calle no es la misma

cuando ellas la avanzan.

Se llena de algazara y le crecen las alas.



Los ruidos se van,

queda el lucero.

El efímero antojo del cielo

que cede su abolengo.



I Encuentro de Poetas y Escritores, 27 y 28 de Febrero, 19:00 hrs. Biblioteca Municipal de Linares.