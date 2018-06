Nacional 20-06-2018

Polémica en Hospital de Concepción: Carabineros detiene a neurocirujano por no practicar una alcoholemia

Dos carabineros llegaron esta mañana para solicitar una alcoholemia a un detenido al Hospital Regional de Concepción. Allí solicitaron el trámite al neurocirujano que esta mañana estaba de turno, hecho que terminó en polémica. El doctor les dice que en ese momento no podía, pero sí en una hora más, puesto que tenía pacientes que atender. Sin embargo, el argumento no convenció a los uniformados que, según radio Cooperativa, se contactaron con el fiscal de turno que ordenó su detención. Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Concepción, Germán Acuña, dijo a la emisora que "da pena, un poco de rabia y mucha molestia. El neurocirujano que fue detenido dijo que la alcoholemia que le fue solicitada no la podía realizar de inmediato, porque tenía pacientes graves que atender". "Entonces les dijo que podía hacerla aproximadamente en una hora. Y en esa hora Carabineros consigue una orden de detención de la fiscalía. Es un descriterio, habiendo muchos más médicos que podían tomar la alcoholemia, un jefe de turno, un jefe de urgencia. Nadie conversó con ellos, sino simplemente llamaron a la fiscalía y pidieron la orden de detención", afirmó. Por su parte, el capitán de la segunda comisaría de la ciudad penquista, Nemesio Godoy, afirmó que "él señala abiertamente que no iba a atender a los carabineros, por lo cual se retira a una dependencia contigua negándose a entregar su identificación a carabineros", y añadió que el facultativo "se encontraba escribiendo". El doctor fue detenido y llevado a dicha unidad policial, tras lo cual fue dejado en libertad, pero citado a declarar.