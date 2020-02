Deporte 21-02-2020

Polémica en pretemporada albirroja Jugadores que habían sido confirmados para el plantel fueron desvinculados



Se trata de Ronaldo Correa y Javier Parra

La primera situación conflictiva se vivió en Deportes Linares. Todo parte después del ultimo entrenamiento donde, luego de haber descartado a elementos que estaban a prueba, en el camarín el técnico Rodolfo Neme, le había comunicado al grupo cerca de 28 jugadores, que ellos ya eran parte del plantel 2020, una alegría reflejada en el rostro de cada joven que habían pasado las pruebas y que estaban tranquilos porque formarían la plantilla de los albirrojos para la presente temporada.

Claro que todo cambio en el llamado inicio de la pretemporada, donde una vez que finalizada la primera jornada, los jugadores Javier Parra y Ronaldo Correa , este último que había sido presentado en las graficas en la pagina del club , donde se entregaban detalles de su llegada y de lo importante que fue en el plantel que logro el ascenso a la Segunda Profesional .

Lo mas tristes para ambos llegaría cuando el estratega uruguayo, les comunica que por presupuesto y ordenes de la dirigencia no continuarían en la institución. Una decisión que tomo por sorpresa a ambos jugadores, quienes ya tenían las esperanzas que se quedarían en Linares y lo mas penoso es que ahora es muy complicado a estas alturas es que puedan encontrar club “la verdad que no nos esperábamos esta noticia, más aún que nos habían confirmado ya en el plantel, incluso hasta el técnico ya nos había puesto en el equipo titular. Estamos muy dolidos, porque nosotros íbamos hacer parte del plantel temporada 2020”.

Un escenario que dejo muy mal parado al departamento de comunicaciones de Deportes Linares, que había anunciado en todas las redes la renovación de Ronaldo Correa. Una falta de descoordinación, porque el error estuvo en que no pueden anunciar y confirmar a un jugador, para que luego los dirigentes encabezados por Artigues, tomar la determinación de desvincular a ese elemento. Y eso que este año se iba a trabajar profesionalmente en este ámbito.

Quizás vale la pena recodar que estamos en una división, que seamos concretos es semi profesional y que todavía no estamos en la elite del futbol chileno. Donde lo único novedoso es que el nombre de Deportes Linares, aparece en la página de la ANFP, pero que todavía el ente del futbol, non ha dado respuesta de una carta que presentaron los clubes, para que les entregue un aporte mensual de 10 millones de pesos. vale decir que esta división continúa siendo el patio trasero del futbol nacional, donde desde arriba exigen, pero no aportan ni siquiera con un peso.

Estadio

Otra de las polémicas que remecieron a los deportistas linarenses, quienes se quedarían sin recinto deportivo, por este arriendo a la SAPD Lister Rossel del estadio, que incluye todo el recinto, incluida piscina y gimnasio Nasim Nome. Por esta razón los deportistas se quedarían sin actividades sobre todo el fin de semana. Una decisión que fue abordado en el concejo municipal, donde sólo la concejal Myriam Alarcón se abstuvo de votar. Debido a esta situación, el alcalde Mario Meza Vásquez, salió a poner paños fríos a esta polémica “efectivamente se arrendo, pero no cambia la situación de todos los deportistas en Linares, en el estadio. Esto es un requisito que le pide la ANFP a Deportes Linares, que tenga un documento que les permita sentir que ellos están utilizando el estadio en propiedad, es una autorización de arrendamiento efectivo. Pero, eso en nada va obstaculizar el uso y las dependencias del estadio, que no se desvirtué la información que se les esta entregando a los dirigentes”.

Rebajas

Otra de las noticias que se comunicaran la próxima semana, tendrá relación con la baja de el valor de los carne de socios a petición del alcalde, que conversó con la dirigencia sobre este tema. A no olvidar que la municipalidad le ha entregado 80 millones de pesos a Deportes Linares. La idea es darle facilidades a los adultos mayores y a los niños “espero que nuestros amigos de la tercera edad puedan ingresar gratis al estadio, eso lo daremos a conocer la próxima semana, y no nos olvidemos de nuestros niños. Esto debido a la carantia en el precio de los abonados que tenían valores que no se condicen con la realidad de la ciudad. A modo de ejemplo en el primer tramo que tuvo que extenderse debido a que no tuvo la respuesta. Un carne abonado de galería tenia un valor de 55 mil pesos a todas luces muy alto para la realidad de la ciudad que es la capital del sueldo mínimo y altas cifras de cesantía.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo