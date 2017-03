Nacional 30-03-2017

Polémica por jardín infantil en Recoleta: Ex alcaldesa asegura que en su gestión "no se vendió ningún terreno municipal"

La ex alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier (UDI), respondió a las acusaciones que formuló el actual edil Daniel Jadue (PC), en medio de la polémica que se ha generado por la construcción de un jardín infantil en los terrenos de un parque. Según afirmó Jadue, deben emplazar el proyecto en ese lugar –que es resistido por los vecinos–, ya que las administraciones anteriores vendieron todos los terrenos existentes en la comuna y no tienen otra opción. Consultada por el tema, Sol Letelier –quien fue alcaldesa de Recoleta hasta 2012– aseguró que "durante mi administración no se vendió ningún terreno municipal". "Recoleta es una comuna súper urbanizada y no había en ese momento muchos espacios libres y menos vendibles, o que un alcalde pudiera vender. Por lo menos en mi gestión no se vendió ninguno. Yo no puedo decir de otra, pero en la mía estoy consciente que no se vendió ningún terreno municipal", insistió. Respecto de la polémica que hoy enfrenta a los vecinos con el edil, Letelier señaló que "yo creo que el problema es que no se consensuó con los vecinos, no se les explicó".

"Cuando uno va a usar o botar un espacio público para construir algo, en este caso un jardín infantil, necesita tener un consenso con los vecinos, porque si no pasa lo que está pasando ahora", señaló. Agregó que "hoy día el espacio público es un tema súper delicado, la gente está muy preocupada de lo que pasa con los árboles, hay una relación muy fuerte con el entorno, entonces si uno lo va a alterar tiene que consensuarlo con los que lo están ocupando, que son los vecinos. Y los municipios tienen instancias para hacer eso, a través de las juntas de vecinos, así por lo menos es la manera en que yo procedía".