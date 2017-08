Nacional 24-08-2017

Polémica por recomendar el MMS: Colegio Médico estudia pasar al doctor Ricardo Soto al Tribunal de Ética

La presidenta del gremio, Izkia Siches, entró a la polémica que estalló por este producto, que el ISP tildó de peligroso y cuya venta no está autorizada en el país. "Yo creo que se superó el límite de lo posible", dijo a Emol.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló esta mañana que definirán hoy si pasarán o no al doctor Ricardo Soto al tribunal de ética, tras recomendar el uso de MMS para tratamientos de diversas enfermedades, sustancia que es cuestionada por el Instituto de Salud Pública (ISP). "El doctor Soto está colegiado, vamos a analizar hoy en mesa directiva nacional si es que vamos a entregar los antecedentes al tribunal de ética, pero cualquier persona particular, médico, puede presentar los antecedentes", explicó a Emol.

La dirigenta del gremio médico añadió: "Yo entiendo que no quiere dañar a la población, pero esos mensajes mal comprendidos y, en este caso, con un producto que ni siquiera está autorizado en el país, ya superó el límite de todo lo posible". Las advertencias del Colegio Médico se realizan luego de que el médico recomendara públicamente el uso del clorito de sodio, más conocido como Solución Mineral Milagrosa (MMS por sus siglas en inglés), el cual, según el ISP, se trataría de un químico de uso industrial usado como blanqueador y desinfectante.

"(El MMS) puede producir síntomas complejos, como que se rompan los glóbulos rojos, que son las células de la sangre, que cause metaglobominemia, producir una falla renal y evidentemente, en base a eso, la muerte", advirtió. En la misma línea, el ISP reaccionó a las declaraciones de Soto y estableció que "el producto es potencialmente peligro para la salud, ya que no existen investigaciones científicas que avalen que el MMS sea eficaz en el tratamiento de cualquiera de las condiciones publicitadas como cáncer, VIH, entre otras enfermedades".