Policia de Linares llama a la calma ante denuncias por sitio Nido.org

La Policía de Investigaciones de Linares, a través de su Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC), hizo un llamado a la tranquilidad de la comunidad frente a la aparición de informaciones que dan cuenta de una serie de situaciones producto de la plataforma digital nido.org.

Fue tal el revuelo que causó el portl de internet, que la PDI dio curdo a una investigación donde los delitos perseguidos por la Brigada del Cibercrimen incluyen el ciberacoso, pedofilia, presuntos secuestros y violación a la privacidad.

Al respecto, el Comisario y Jefe de la Bridec Linares, Chrystian Alarcón Bascuñán; indicó que “al momento no se registra ninguna denuncia en nuestras plataformas que den cuenta de la ocurrencia de alguna denuncia ligada a seguirdores del sitio web que incitaba al acoso entre otros delitos, nido.org, lo que no quiere decir que debamos descuidar a nuestros jóvenes y niños, que son cada vez más asiduos a las redes sociales”.

El oficial de la PDI, agregó que “se hace necesario fortalecer el diálogo en la familia, prestarles la mayor atención posible y estar muy pendientes de quienes son sus amigos, con quienes interactúan en redes sociales y de que manera se relacionan con el entorno, ya que muchas veces en una pequeña conversación que se tenga con ellos, se puede conocer de algún riesgo que pueda evitar alguna situación de peligro”.

Un punto clave para la PDI, es el resguardo de la información personal; donde resulta clave no indicar antecedentes, ni números celulares, o cualquier tipo de dato que pueda usarse para cometer algún ilícito en contra de los usuarios.

La PDI recalcó que actualmente sólo se registran a nivel regional dos denuncias en sus unidades; una en Curicó y otra en Talca y que por ahora no existe situación alguna en Linares.