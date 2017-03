Nacional 05-03-2017

"Policía Municipal": Carabineros informa por oficio al Gobierno que alcalde de Calera de Tango infringe la ley

El documento señala que la denominación decretada por Erasmo Valenzuela sería constitutiva de delito, por usurpación de las funciones y por excederse de sus atribuciones.

La Subsecretaría del Interior recibió en las últimas horas un oficio enviados desde Carabineros, denunciando que el alcalde de Calera de Tango, Erasmo Valenzuela, incurrió en ilegalidad al crear por decreto la denominada "Policía Municipal". De acuerdo a lo informado hoy por El Mercurio, el documento fue enviado por la Secretaría General de la institución, que señala que la utilización del nombre de "Policía Municipal" implicaría varias contravenciones a la ley. Entre éstas se encuentra que el edil habría excedido "maliciosamente sus atribuciones", citando el art. 221 del Código Penal, como también que existiría "usurpación de funciones", con infracción al art. 213 del mismo precepto legal, entre otras consideraciones. La polémica apareció a partir de la idea del alcalde Valenzuela (ind. apoyado por la Nueva Mayoría), quien en enero de este año creó un cuerpo uniformado denominado "Policía Municipal de Calera de Tango".

Para ello, contrató a dos ex PDI y a un ex carabinero, quienes patrullan la jurisdicción premunidos de armas de fuego de su propiedad, según aclaran, pues en su calidad de ex funcionarios cuentan con las autorizaciones de porte. También adquirió una camioneta Dodge RAM 1.500, que en sus puertas usa el logo "Policía Municipal".

Y el propio alcalde anunció que durante este primer semestre espera tener 16 inspectores con estas características. Aunque el jefe comunal informó de esta decisión al Gobierno, a Carabineros y a la PDI, la policía uniformada planteó su rechazo a la medida. Incluso, en parte de las conclusiones del oficio 136 del 14 de febrero, la institución advierte que "ante la flagrancia de dicha conducta corresponderá la detención del autor, debiendo ser comunicados los hechos al fiscal de turno del Ministerio Público dentro del plazo de 12 horas", y el o los vehículos que lleven ese logo serán incautados, entre otras advertencias. Pero el alcalde se defiende y señala que "pasaron más de treinta días y no estaban llegando las respuestas (a su notificiación oficial). Es por esto que el 7 de febrero procedimos a la parte institucional, creando el cuerpo de policías". Incluso, nombró como jefe de este grupo al ex funcionario de la PDI Roberto García Tapia. "Queremos mejorar la protección" Ante esto, Erasmo Valenzuela señaló que su idea es aportar con las policías en beneficio del bien común de los residentes y no generar conflictos. "De acuerdo a las atribuciones que tienen ellos, más las que tengo yo por ley, poder conjugar un servicio que dé mejoras a la comunidad", afirmó. Añade: "Es una manera de responder a la lentitud de reacción de Carabineros para los casos de emergencia".

Y destaca que el tiempo de respuesta de su Policía Municipal para las emergencias es de cinco minutos promedio. Con respecto a las armas, Valenzuela fue enfático: "Los delincuentes andan armados, y eso implica un riesgo. Por eso es que necesitan un modo de defenderse, para no correr peligro". Según sus argumentos, la vulnerabilidad de los inspectores de seguridad al patrullar por las comunas preocupa no solo a él, sino que también a otros alcaldes, quienes lo habrían llamado para pedirle asesoría sobre su iniciativa, afirma.