Editorial 17-07-2018

Políticas públicas para enfermedades mentales

La falta de cobertura e infraestructura para la atención y rehabilitación de las personas con dependencia a las drogas, la falta de visibilidad de las enfermedades mentales y la baja capacidad de la sociedad para la educación e inclusión de menores afectados con este tipo de enfermedades fueron algunos de los temas que surgieron durante el debate en general del proyecto, en segundo trámite, sobre protección a la salud mental.

La Sala otorgó un contundente respaldo de 31 votos y 1 abstención a la idea de legislar de la iniciativa que tuvo su origen en una moción de un grupo de diputados y fijó como plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 30 de julio.

Durante el debate se indicó que los efectos de esta carencia se traducen en sufrimiento y dolor de las personas y en un deterioro grave de la calidad de vida de sus familias. Existen coberturas muy limitadas, en especial en el área de las adicciones y eso afecta también los derechos de la infancias, porque hay patologías que están insuficientemente tratadas. No obstante, hasta ahora en salud mental no está contemplado el tema de las personas dependientes de pasta base o drogas. El país está sufriendo una pandemia por consumo de pasta base y eso genera estragos tremendos porque el consumo es tal que anula la libertad. Por tanto, los congresales piden crear mecanismos que permitan la internación no voluntaria para desintoxicar a personas adictas. Este es el país donde más aumentaron causas de suicidio, cuando se ven consumos de alcohol, tabaco, cocaína y marihuana es preocupante y no hay acceso a los tratamientos.