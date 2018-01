Opinión 06-01-2018

Político: ¿hombre, semidiós o Dios?

Considero sumamente relevante realizar hoy una reflexión sobre el actuar social de gran parte de nuestros políticos. Comprendamos primero (porque pareciera que a algunos se les olvidara) que estos son elegidos por votación popular en el ejercicio de la democracia, en sencillas palabras, es el pueblo quien les otorga el deber de su trabajo, así los candidatos a concejales, alcalde, consejeros regionales, diputados, senadores y presidente nos proponen a través de su propaganda, siendo nosotros finalmente quienes tenemos el efímero poder de respaldar aquellas propuestas mediante el instantáneo acto del sufragio. Para convencer a nuestra mente y persuadir a nuestros ilusionados corazones, los candidatos derrochan dulce retórica, pero el trato amigable va más allá del simple verbalismo. Sus tratos y conductas sociales con la gente en las calles, en las poblaciones, en las reuniones sociales y en los medios de comunicación son excesivamente cordial, amigable y cercana. Nos saludan estrechándonos fuertemente las manos, abrazándonos y besándonos la cara. Nos sonríen, nos escuchan con detención y nos miran con sincera preocupación y misericordia. Ante tal exhibición de humanismo y santidad son muchos los que se ven sobrepasados en la medida de su afectividad que les rinden pleitesía. Demasiados agachan la cabeza en signo de respeto y de admiración cuando uno de estos candidatos pasa por su lado, literalmente se les deshacen en detalles, cuidados excesivos y cursilísimos varios. Es tan bello y pletórico el ambiente en muestras de recíproco cariño e interés durante aquellos días, que mi espíritu siempre algo alicaído toma un segundo aire y comienzo a cuidar las flores del jardín. Verlos así me esperanza tanto.

Pero pasado un tiempo, cuando finalmente el candidato se convierte en el elegido y ocupa de esta forma un puesto de autoridad, su comportamiento tiende también un tanto a la conversión. Ahora dejan un tanto las caminatas públicas y el sendero común de todos nosotros y se atrincheran en sus relucientes despachos. Ya no necesitan convencerle ni persuadirle de nada en absoluto, por lo tanto el trato entre usted y él se torna menos usual y en consecuencia más lejano. Somos testigos aquí de un nuevo estado evolutivo que se escapó a los ojos curiosos de Darwin: el pasó del hombre común al semidiós.

Algunos pasaron rápidamente y en procesos vertiginosos de hombres comunes y corrientes a Dioses. Es el caso extremo de tiranos fascistas como Mussolini y Hitler. El pueblo los aclamaba y ante ellos se levantaba la grandiosidad, la opulencia y la fastuosidad aunando todos los poderes en su totalitarismo.



Otros no llegan a tal estado y han de conformarse con pasar de hombres comunes a semidioses casi a la par de Perseo y Teseo. Estos semidioses de la mitología griega se caracterizaban por estar sobre el griego ordinario, lo superaban en fuerza, habilidad y poderes, eran diestros guerreros que luchaban contra bestias tremendas de varias colas y cabezas. Nuestros políticos semidioses quizás no sobresalgan en fuerza, habilidad ni en la destreza en la lucha cuerpo a cuerpo contra los titanes, pero sí están sobre nosotros en un aspecto significativo: la administración de los recursos y bienes comunes. El hombre común administra su propia vida, sus recursos y su trabajo, sin embargo el político administra aparte de esto, los recursos y a veces el trabajo de todos. En nombre de todos debe buscar e implementar el bien común. Sin duda una labor transcendental para todas nuestras pretensiones de bienestar y progreso.

Pero este estado ¿es uno de poder, autoridad o responsabilidad? El poder es la facultad de hacer, por lo tanto la cuota de poder de la que gozan los políticos NO SIGNIFICA que alguna fuerza divina les ha dotado de un algo especial ni que sean infalibles, muy por el contrario su poder es simplemente la capacidad transitoria de hacer de nuestros recursos mejores recursos y optimizar las gestiones y los resultados. Entonces su poder está supeditado a nuestro bienestar, su poder es la facultad y posibilidad de servirnos a todos, casi como un mozo que atiende las mesas de un restaurant.

La autoridad por otra parte es la facultad de mandar o tener a su cargo subordinados. Los subordinados son aquellos que trabajan en colaboración con el político en los distintos ámbitos de su administración. Generalmente de él depende su actuación y remuneración. Más allá de este selecto grupo de trabajadores (pequeño en relación al resto de personas), no veo sobre qué o quienes más podría tener el político esta autoridad.

La responsabilidad viene del término latín responsum que está asociado al verbo responder. Por lo tanto responsable es aquel te tiene la capacidad de responder por algo, responder ante una tarea o labor. Entonces… si la labor del político es la administración general, ¿esta labor es mayoritariamente poder, autoridad o responsabilidad?

Creo que las definiciones conceptuales nos arrojan una respuesta certera: el cargo transitorio que el político ocupa es esencialmente de responsabilidad. Está obligado a responder al pueblo que depositó en él su total o parcial confianza. Lamentablemente algunos se atavían con vestiduras más de poder y autoridad que responsabilidad, la responsabilidad es de vestiduras más humildes y modestas. Algunos de nuestros políticos electos se marean hasta con una pequeña dosis de poder y se alejan de nosotros que antes éramos sus amigos y cercanos, ahora se hacen rodear por un séquito de aduladores y lambiscones. El grupo duro, la secta.

Estoy hastiado de estos políticos semidioses que antes buscaban y ahora son ellos los que no se dejan hallar, de aquellos que ahora te miran con aires de superioridad. También estoy harto de todos ustedes los zalameros, sobones, tiralevitas y aduladores. Demasiada obsecuencia hay en ustedes.

El político electo es un trabajador público al servicio de la ciudadanía y en consecuencia debe tratársele como a cualquier otro trabajador: con respeto. La adoración vaya a nuestros padres e hijos, la reverencia antes los maestros y profesores.



(Boris Albert

Filósofo y Psicopedagogo)