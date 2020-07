Opinión 15-07-2020

Populismo; nuestro principal enemigo



Desde el día que asumí el cargo de Seremi de Gobierno en la Región del Maule, prometí entregar lo mejor de mis fuerzas en ayudar, trabajar y no defraudar a cada una de las personas que depósito su confianza en nuestro Gobierno y en mi persona. La mejor forma de poder lograr ese objetivo es manteniendo siempre como norte de nuestro trabajo, los valores de responsabilidad, probidad y seriedad en cada paso que damos.

Cada política pública que se adopta en la Región del Maule y por cierto en nuestro país, debe tener un sentido a largo plazo, orientada en fortalecer el desarrollo, la igualdad de oportunidades y por sobretodo, pensando en el futuro de la región que queremos y soñamos para los maulinos de hoy y los que vendrán. Sin embargo, tenemos un enemigo fuerte y poderoso, que se define en una sola palabra, pero que se disfraza de varias formas. Ese enemigo, no es otro que el “populismo”, que oportunistamente se viste con las ropas de justas demandas y necesidades, pero que no hace más que sembrar incertidumbre generando a largo plazo pobreza, destrucción y encaminando a nuestro querido Chile a tiempos muy difíciles de superar.

En una época en que una reacción en redes sociales vale más que la palabra sincera, hemos visto como algunos de nuestros representantes políticos, se entusiasman más por el aplauso fácil y dejan de lado sus convicciones por el miedo a “funas”, olvidándose que la verdadera trascendencia, se encuentra en el actuar de manera coherente, seria y responsable.

En las políticas públicas, no deben ser preponderantes las encuestas ni el sensacionalismo, y lamentablemente cuando vemos el nivel de discusión de algunos parlamentarios, deberíamos darnos cuenta que el momento de reivindicar la política y sus fines, es ahora. Detrás de las trincheras políticas, hay personas que confiaron y entregaron su voto en las urnas esperando representatividad y por sobretodo seriedad en nuestras decisiones, las que al final del día siempre recaen en los ciudadanos.

Un legislador requiere necesariamente escuchar el argumento técnico del especialista, y poder así, legislar con la convicción que su voto contribuirá de manera efectiva al desarrollo de nuestros compatriotas. Lamentablemente, estos últimos días fuimos testigos de como ese argumento técnico fue sencillamente omitido y lo peor de todo, es que Twitter y las redes sociales, le ganaron a las convicciones, el orgullo y personalismo le ganó a la responsabilidad y en consecuencia el populismo, le ganó a Chile.

Sin embargo, somos muchos los que creemos que nunca es tarde para enmendar el rumbo, reflexionar, respirar y volver a conducir nuestros pasos de manera coherente con nuestras convicciones. Volver a poner a nuestro país en el riel de crecimiento que requiere. En consecuencia, vencer, aunque sea de manera momentánea a este dañino populismo. Para ello, -y con total humildad- una sola receta; unirnos, escucharnos y alinearnos, por Chile, por nuestras familias y por cada uno de los chilenos que cree y espera seguir avanzando en su vida y cumpliendo sus sueños.





(Jorge Guzmán – Seremi de Gobierno Región del Maule)