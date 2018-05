Nacional 04-05-2018

Por alta concurrencia el Día del Patrimonio se alargará a dos jornadas este año

Ubicado en la comuna de Santiago, el Palacio Cousiño se alza como una de las estructuras más impresionantes de finales del siglo XIX, que aún quedan en pie en Chile. Sus muros encierran un enorme pedazo de historia: Fue la primera vivienda en toda Sudamérica en contar con un generador eléctrico, el que fue comprado al mismísimo Thomas Edison, amigo de la familia Cousiño. Además, Adolfo López Mateos, de México y Charles de Gaulle, de Francia, son solo algunos de los ex presidentes que han alojado en el edificio, que fue declarado Monumento Nacional en 1981.

En 2017, el Palacio Cousiño fue reinagurado tras una larga remodelación y se convirtió en el favorito de los asistentes al Día del Patrimonio, quienes formaron largas filas en su exterior para poder recorrerlo. Este año, volverá a ser parte de la jornada ciudadana, que por primera vez se celebrará no durante uno, sino durante dos días: 26 y 27 de mayo. "Decidimos alargarlo a dos días por el éxito y la gran cantidad de gente que demostró que estaba interesada en visitar los edificios y participar de las actividades; tomamos la decisión de hacérselos más fácil, para que no tengan que esperar tanto, no tengan que hacer filas y además, alcancen a ver más cosas", explicó la ministra de Culturas Alejandra Pérez a Emol. Por primera vez la nueva institucionalidad aunada bajo el alero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tendrá que liderar esta instancia ciudadana, en que bibliotecas, archivos, museos y construcciones históricas abren sus puertas para ser recorridos por los chilenos. Se celebra desde 1999 y según cifras de la misma entidad, en la primera edición participaron cerca de cien personas y en la de 2017, alcanzaron a contar 1 millón 800 mil participantes. Hasta el momento hay inscritas 699 actividades en todo Chile para celebrar el Día del Patrimonio y aún se pueden inscribir nuevas, hasta el 11 de mayo. Una de las novedades este año será que los chilenos en el extranjero también podrán celebrar la instancia, puesto que embajadas de Chile en el mundo abrirán sus puertas para los compatriotas que quieran recorrerlas.