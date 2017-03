Crónica 28-03-2017

Por caso accidente: Consejo Regional Maule Sur del Colegio de Periodistas emitió declaración pública

A raíz del atropello del historiador y comerciante linarense Fernando Diez Aljaro, hecho ocurrido el pasado fin de semana en la comuna, y de la aparición de imágenes en un video del afectado tendido en el suelo, y del detenido siendo apresado por Carabineros, lo que fue publicado en redes sociales de la zona, el Consejo Regional Maule Sur del Colegio de Periodistas, presidido por Juan Carlos Espinoza, viene a aclarar que los responsables de dichas publicaciones no son periodistas y no pertenecen a esta agrupación, por ende no tenemos injerencia en el contenido ni en la regulación de aquellos que pudieran resultar no apropiados para los familiares de los involucrados.

La Constitución Política de Chile consagra la libertad de expresión y derecho a la información. En su artículo 12º dice que existe: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”. No obstante, también indica en su artículo 4° que se debe: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por ende quien vulnere aquello está expuesto a sanciones que la ley estipula también.

Es así como hacemos un llamado a la responsabilidad de quienes tienen la tarea de comunicar y de la misma forma le pedimos a la comunidad que se pueda informar por los canales oficiales y medios formales respecto de las noticias que puedan emanar de temas tan delicados como los que se mencionan anteriormente.