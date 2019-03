Deporte 08-03-2019

Por Copa de Campeones: Baquedano y San Antonio Lamas juegan mañana partido de vuelta

Encuentro está pactado a las 17:30 horas en cancha de Unión Yungay

Después del partido con gusto a poco que se jugó en el estadio Carlos Vallejos, donde los “naranjas” de Lamas no pudieron romper el cero a cero en su reducto, tratarán de superar los errores y buscar en calidad de forasteros la clasificación a la siguiente ronda en el torneo más importante de clubes a nivel regional. Aunque están cautos porque al frente tendrán al equipo de Baquedano que tuvo un buen comienzo de partido, sobre todo en los primeros minutos, donde se creó las mejores opciones para abrir la cuenta. Claro que San Antonio Lamas, literalmente leyó muy bien el encuentro porque anuló a su máxima figura Nicolás González, quien pasó desapercibido en grandes pasajes del duelo.

En el arco de Lamas estuvo en esta ocasión el experimentado portero Miguel Muñoz, ex Deportes Linares, quien cuando no respondió, los palos fueron en su ayuda. Fue un partido donde ambas fuerzas anularon el mediocampo y por ende la generación de fútbol. Quizás, se conocen demasiado y cada estratega estudia minuciosamente cada movimiento, y les da resultado.

VOCES

Para el técnico Luis “sampaoli” Alarcón, el partido les dejó con un poco de amargura: “no pudimos ganar frente a nuestro público, tuvimos ocasiones pero no concretamos, pero enfrentamos a un buen equipo como Baquedano. Quizás lo más justo era el empate. Hubo falencias en el mediocampo que tenemos que mejorarlas para mañana y si queremos clasificar a la siguiente ronda hay que jugar muy concentrados sin cometer errores, porque Baquedano tiene muchas individualidades”.

Una de las figuras en la defensa de San Antonio Lamas, fue el jugador Iván Ibáñez, un pilar sólido en la zaga: “trabajamos en la semana la parte defensiva, porque ellos tienen grandes individualidades y había que estar concentrados. Nos propusimos que no nos anotaran de local y sacamos adelante esa tarea. Tuvimos tres ocasiones claras, pero no las convertimos. Ahora hay que ir con todo mañana para dar el paso que nos permita seguir en competencia”.

En la otra vereda, el jugador de Baquedano, Matías Garrido, expresó que esperaban más de este partido: “lo ideal era conseguir un triunfo o anotar un gol que nos permitiera jugar la revancha con tranquilidad , aunque el resultado tampoco es malo . La llave está abierta y el que cometa menos errores ganará. Queremos llegar a la siguiente ronda y nos vamos a esforzar, vamos a dejar todo en la cancha”.

El goleador de Baquedano, Nicolás González, quien no brilló como en otras oportunidades, porque fue muy bien marcado, manifestó que “ellos hicieron un buen juego defensivo, no me dejaron funcionar. Sabemos que nos jugamos 90 minutos que serán muy intensos donde hay que entrar con todo, para que nuestra institución siga en este torneo a nivel regional”.



PROGRAMACIÓN SEGUNDA RONDA PARTIDOS DE VUELTA



ZONA NORTE.



Pareja 1, Campo Deportivo Mariposas:

Sábado, 17,30´ horas, CD. San Clemente vs. Cachorros de Sagrada Familia (2-1)



Pareja 2, Estadio Municipal de Romeral:

Domingo, 17,00´ horas, San Ramón Nonato vs. Juventud Santa Elvira de Molina (1-3)



Pareja 3, Estadio Municipal de Lontué:

Sábado, 20,00´ horas, La Maravilla vs. Orilla de Martínez de Curicó (0-0)



Pareja 4, Campo Deportivo Camayo de Teno:

Domingo, 17,30´ horas, Deportivo Hacienda vs. Racing Club de San Clemente (1-2)



Pareja 5, Campo Deportivo Pangue Abajo de San Rafael:

17,30´ horas, CD. Pangue Abajo vs. Estrella de Lontué (2-1)



Pareja 6, Estadio Municipal Norte de Talca:

Sábado, 19,00´ horas, Club Deportivo Astaburuaga vs. Cerrillo Club (0-1)



Pareja 7, Estadio Municipal de Romeral:

Sábado, 19,00´ horas, Deportivo Obrero vs. Galpones de Río Claro (1-3)



Pareja 8, Estadio José Foncea Aedo de Talca:

Sábado, 18,00´ horas, Juvenil Seminario vs. Juventud Independiente de Pencahue (0-0)





ZONA SUR.



Pareja 1, Campo Deportivo Yungay de Linares:

Sábado, 17,30´ horas, Club Baquedano vs. San Antonio Lama (0-0)



Pareja 2, Campo Deportivo La Obra, Ruta El Pehuenche:

Domingo, 17,30´ horas, Deportivo La Obra vs. 5 de abril de Constitución (2-1)



Pareja 3, Campo Deportivo Luis Gutiérrez de Villa Alegre:

Sábado, 17,30´ horas, CD. Luis Gutiérrez vs. Lautaro de Cauquenes (3-2)



Pareja 4, Estadio Municipal de Empedrado:

Domingo, 17,30´ horas, Deportivo Estrella vs. Juventud San Raúl de Longaví (1-2)



Pareja 5, Estadio Enrique Donn Müller de Constitución:

Sábado, 20,00´ horas, Constitución FC. vs. Esperanza de Villa Alegre (9-0)



Pareja 6, Estadio Héctor Riffo Riffo de Talca:

Domingo, 16,00´ horas, CD. Brilla El Sol vs. Atlético Inela de Yerbas Buenas (2-1)



Pareja 7, Complejo Municipal Carlos Lobos de Villa Alegre:

Sábado, 20,00´ horas, Juventud Villa Alegre vs. Unión Palestino de Yerbas Buenas (0-3)



Pareja 8, Campo Deportivo Naranjal de Villa Alegre:

Sábado, 17,30´ horas, Tricolor de San Javier vs. Los Cristales de Longaví (1-1)



El sorteo y programación para la III ronda de la Copa de Campeones ANFA, se efectuará en reunión de Directorio y delegados el martes 12 de marzo a las 18,00 horas.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo