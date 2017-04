Deporte 18-04-2017

Por Copa de Campeones: Deportivo Linares no pudo frente a Independiente Sanatorio

- Quedó eliminado en serie de honor

Un interesante duelo protagonizaron los cuadros del Deportivo Linares, representante de la Víctor Zavala Bravo e Independiente Sanatorio de Sagrada Familia, equipo que dejó en el camino al campeón vigente Arturo Prat de la localidad de Hualañé.

Desde el primer minuto el Deportivo tenía claro que había que salir a buscar el gol, puesto que había caído por 3 a 1 como forastero y necesitaba imperiosamente vencer por una diferencia de dos tantos. Y pudo haber tenido éxito, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde fueron amplios dominadores y administradores del balón sorprendiendo en todas las líneas a los “rojos” de Sanatorio que no encontraban respuesta de lo que observaban en el polideportivo Tucapel Bustamante.

Lucas Mondaca fue la figura rutilante en la primera etapa por su calidad, fuerza y talento, lo que complicó a la defensa forastera. Se debe recordar también que Mondaca forma parte del plantel albirrojo. A los 20 minutos recién apareció Independiente, tras un certero cabezazo del jugador Fernando Toledo. Claro que hubo réplica instantánea dos minutos más tarde, y a través del mismo expediente Estefan Bravo casi conecta un balón en el arco norte.

Pero a los 23, es Lucas Mondaca quien sacó un potente remate ingresando al área y la pelota fue desviada al tiro de esquina por un defensa de la visita. Y otra vez Mondaca seguía con su porfía, y a los 30 minutos remató con un disparo que sacó pintura del travesaño del portero Alex Herrera. El Deportivo seguía atacando con buenas jugadas, esta vez por Mondaca y Hans Sepúlveda, quienes tuvieron la opción de anidar la esférica en la red. Parece que el portero forastero tenía un pacto con los “palos” porque otra vez la redondita da en el vertical impulsada por Héctor Zapata. Continuaban los ataques incesantes del local y tras una pelota detenida llegó el cabezazo frontal del jugador Stefan Bravo, que atajó en el centro del arco el portero, en los 37 minutos.

Una clara superioridad en el primer tiempo de los albiazules que no se reflejaba en el marcador, pero todos sabemos que los goles no se merecen, “hay que hacerlos”, una vieja frase acuñada del fútbol. Cabizbajos por la tarea no cumplida en el primer acto se retiraba del césped del estadio a descansar el equipo dirigido por Robinson Mora.

LO PEOR LLEGÓ EN EL COMPLEMENTO

Transcurría el minuto 49, cuando se produce un tiro libre frente al sector de las graderías, arco norte del estadio; pelota detenida y el goleador de la noche Osvaldo Castro, apoyado por la complicidad del portero del Deportivo y el bote en falso que dio el balón, anotaba el primer tanto para los de Sagrada Familia, cuyos hinchas llegaron en dos buses para apoyar a sus jugadores. Fue un verdadero balde de agua fría para los anfitriones porque tenían que aumentar la cuenta ya que los goles de visita son dobles.

Para variar a los 61 minutos de partido, cuando el deportivo Linares se fue en busca del gol, aparece su majestad el contragolpe. La defensa visitante birla el balón, pelotazo en profundidad para el iluminado de la jornada, Osvaldo Castro, quien con clase eludió al portero y decretó el segundo tanto para Sanatorio. Un gol que comenzaba a despedir al equipo de la Zavala de la Copa de Campeones, porque con ese tanto necesitaba 5 goles para cambiar la historia.

Luego vendrían una serie de cambios en ambos cuadros uno de ellos tratando de mantener el resultado, mientras que el otro buscando opción del descuento. A los 70, llegó la expulsión del jugador de Independiente José Ahumada, por una infracción violenta. Los forasteros se quedaban con uno menos en el campo de juego.

Lo único malo que el descuento llegó muy tarde al minuto 87. Luego de ser derribado un jugador linarense en el área, el juez Mario Ramírez sancionó la pena máxima desde los doce pasos que fue ejecutada por Lucas Mondaca, quien con un disparo potente cambió la trayectoria del balón y facturaba la única cifra para el Deportivo.

No aprovecharon la superioridad numérica por la ansiedad que había en los rostros de los jugadores que tenían entre ceja y ceja el arco contrario. Pero, lamentablemente llegó el pitazo final y el Deportivo Linares es el primer equipo de la comuna eliminado del torneo más importante de clubes en serie de honor. En tanto que Independiente Sanatorio se transformó en el primer semifinalista del campeonato, a la espera de la suerte que correrán los restantes equipos que siguen con vida, entre ellos 4 de la provincia (San Luis, Diablos Rojos, San Antonio Lamas y Los Cristales).

LA FIGURA

A pesar de la derrota y la eliminación del torneo regional, sin duda quien sobresalió en los 90 minutos, fue Lucas Mondaca, jugador del Deportivo Linares quien realizó un mea culpa de lo que fue la jornada futbolística: “creo que no pudimos abrir la cuenta sobre todo en el primer tiempo donde nos creamos las más claras ocasiones de gol, si hubiésemos anotado por lo menos una, sin duda que la historia del partido sería diferente. A pesar de todo creo que fue positiva, porque con poco llegamos a esta instancia donde mostramos un buen fútbol y se formó un excelente grupo humano”.

Ahora Mondaca se abocará plenamente al trabajo con el “depo”, para el desafío del sábado ante General Velásquez, encuentro pactado para las 18:00 horas en el polideportivo Tucapel Bustamante.