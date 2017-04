Deporte 30-04-2017

Por Copa de Campeones: Diablos Rojos quiere dar el primer zarpazo

Partido se disputará esta tarde ante Constitución, a las 17:30

En el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, se disputará el duelo de ida por semifinales de la Copa de Campeones en serie de Honor, entre el representativo de la AFAL, Diablos Rojos, el único equipo que queda con vida de la comuna de Linares, frente al cuadro maucho de Constitución FC.

Para el elenco linarense que dirige Mauricio Barros, es la primera vez en este torneo que comienzan una fase en calidad de local, puesto que en las otras etapas siempre jugaban su primer compromiso como forasteros.

Diablos Rojos dejó en el camino recientemente al cuadro de Los Cristales de Longaví , en un duelo que no fue fácil , es más gracias a que los “rojos” lograron anotar dos tantos en la comuna vecina, pudieron a la etapa de semifinales con un arbitraje que dejó mucho que desear y donde hubo jugadas puntuales que pudieron haber cambiado sin duda el resultado final.

A medida que fueron escalando se encontraron con equipos que mostraron rendimientos altos y que gracias a una defensa bien paradita encabezada por el ex jugador de fútbol profesional Miguel Ayala, quien con su experiencia fue un pilar fundamental, se pudo llegar a esta instancia. Otro de los elementos que lo acompaña en la última línea es Roberto Espinoza, también ex jugador del “depo” que con su estado físico y rapidez despejaba los balones que llegaban al área.

Una institución que se conformó con la idea de campeonar en esta copa que le ha sido tan esquiva; por eso afirmaron también el arco con la presencia del portero Luis Rogel, quien es prenda de garantía bajo los tres tubos.

Una de las bajas que deberá asumir el técnico, será la de Ariel Fuentes quien salió expulsado en el partido ante el elenco de Longaví cuando ya expiraba el compromiso. La más probable alineación que presente el equipo de Diablos Rojos, para esta tarde sería con: Luis Rogel, Brayan Bravo, Miguel Ayala, Roberto Espinoza, Mario Guzmán, Carlos Chacón, Nicolás Álvarez, Freddy Muñoz, Eliecer Pérez, Jaime Rojas, y Cristian Barros.

Por su parte la visita de Constitución, al último cuadro que dejó en el camino fue al equipo de Víctor Zavala Bravo, San Antonio Lamas. El partido de ida lo igualó 1 a 1, en cambio en la vuelta golearon en la costa por 4 a 1.

Se espera una gran cantidad de público esta jornada en el polideportivo para apoyar al solitario equipo de la comuna de Linares, que desea pegar el primer combo en el primer partido de esta llave entre Diablos Rojos y Constitución FC.

Finalmente, el valor de la entrada para el duelo de esta tarde será de mil pesos.

FOTO: Miguel Ayala.