Deporte 30-03-2019

Por copa de Campeones San Antonio quiere seguir con vida en semifinales de la zona sur

Esta tarde desde las 17:00 enfrentan en el estadio Carlos Vallejos a Constitución

Otro paso espera dar los “naranjas” de Lamas, esta tarde en su reducto. Al frente tendrán a un siempre y corajudo equipo acostumbrado a estas instancias Constitución F.C.

Una semana que ha estado marcada principalmente con un trabajo que ha puesto énfasis en adueñarse del mediocampo para administrar el balón y anotar que es lo fundamental. Tienen claro, que no hay margen de error y no se pueden relajarse ante un cuadro que si les das ventaja puede ser letal.

Por eso el técnico, Luis “sampaoli” Alarcón, junto a su cuerpo técnico observó a través de videos las actuaciones del equipo maucho “tenemos que entrar a la cancha concentrados desde el pitazo inicial. Ellos tienen jugadores experimentados y que te pueden liquidar. Están acostumbrados a este tipo de situaciones y vamos a buscar las debilidades, para sacar ventaja ganando el partido y sobre todo que no nos anoten en nuestro feudo. Creo que esa es la formula para seguir con vida en este campeonato”.

El valor de la entrada en el estadio Carlos Vallejos, esta tarde desde las 10:00 horas, será de $1.500 y sector de estacionamientos sólo $500 .

En 35

Por su parte en la serie de senior 35 años, se disputarán los encuentros de vuelta este fin de semana. Los equipos de la AFAL, están jugando en el estadio municipal de Empedrado, esta tarde desde las 16:00 horas, donde Diablos Rojos, se enfrentará al elenco de Villa y Libertad, al cual derroto en la ida por un contundente 6 a 0. Mientras que a las 17:30, Guadalupe, buscara pasar a la siguiente fase frente a Esmeralda. En la ida ganaron los linarenses por la mínima.

En tanto que los elencos de la Zavala, jugaran de local. El primero de ellos esta tarde desde las 17:30 horas, en cancha Batuco. En ese reducto el local enfrentara a Constitución FC, recordar que en el primer partido ganó Batuco por 4 a 3. Y mañana en el mismo estadio, Unión Cobra que cayó por 2 a 0, intentara dar vuelta la llave ante Unión Atlético, desde las 17:00 horas.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo