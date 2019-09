Deporte 06-09-2019

Por Copa Regional: AFAL y Víctor Zavala Bravo buscarán su paso a la final regional

- La sub 13 juega en cancha de Unión Yungay y los adultos en el Tucapel Bustamante

Aunque tienen una leve ventaja, dicen que en la confianza está el peligro y esto lo saben muy bien los técnicos que tienen una basta experiencia en el fútbol amateur. La selección sub 13, de la AFAL, dirigida técnicamente por Albert Chacón, obtuvo una trascendental victoria en Talca, en el partido de ida por 4 a 2 ante su similar de la Villa San Agustín. En tanto que la Víctor Zavala Bravo, rescató un punto que les podría dar la clasificación para disputar la final regional.

En la previa, tuvimos la oportunidad de conversar con ambos técnicos, para saber cómo llegan sus selecciones a la final de la zona sur. El técnico nacional Albert Chacón, sin duda el mejor técnico de la historia que ha tenido la AFAL, señaló: “estamos muy contentos, por el triunfo logrado de visita. Nos hemos preparado muy bien. En el partido de ida nos fuimos cero a cero al término del primer tiempo, lo que me llevó a realizar algunos cambios, porque observé que algunos jugadores que nos estaban respondiendo. Las sustituciones nos dieron resultados y logramos una victoria importante para lo que viene mañana. Estamos tranquilos, porque hemos venido realizando un buen campeonato, donde nos han convertido sólo en cuatro oportunidades. Esperamos que, en el duelo de vuelta, mucha gente nos pueda acompañar en la cancha de Unión Yungay, para que nos aliente y conseguir la final regional. Nuestra cábala es que cada vez que damos un paso con la selección disfrutamos de un asadito con los chicos. Tenemos al plantel en perfectas condiciones y están a disposición para sacar adelante la tarea de disputar una nueva final regional”.

LOS ADULTOS

Por su parte, Cristian González, estratega de la selección Víctor Zavala Bravo, se mostró conforme con la igualdad en calidad de forastero: “nos trajimos un valioso empate, además anotamos gol de visita, pero sabemos que no tenemos que confiarnos. Nuestro fuerte es la parte defensiva, y en el mediocampo han estado iluminados para proyectar los balones a los delanteros. La diferencia hay que marcarla, creo que hicimos un buen partido. Las ganas de estos muchachos son enormes, aunque tenemos claro que nos enfrentamos a un equipo invicto, por eso hay que ser precavido, para sellar la clasificación a la final regional. Por eso es fundamental también el apoyo de la hinchada, la verdad es que no nos hemos sentido con un respaldo como debiese ser en la instancia que nosotros estamos. Espero que mañana se note que la Zavala es de Linares. La gente tiene que creer en esta selección, sabemos que San Javier trae una buena cantidad de hinchas, pero nosotros vamos a dejar todo para conseguir la victoria en el Tucapel Bustamante Lastra”.

ENTRADAS

Ambos partidos se jugarán el mismo día. Este sábado abren los fuegos los equipos en sub 13, de la AFAL con la Villa San Agustín, en la cancha de Unión Yungay desde las 15:00 horas, y el valor de entrada tendrá un costo de 2 mil pesos, el mismo valor del encuentro que se disputará el mismo día, pero en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, por categoría adultos, entre los locales, la selección de la Víctor Zavala Bravo, y San Javier.

Los equipos que ganen disputarán la final con los elencos de la zona norte. En esas llaves están en infantiles, Hualañé con Teno, con leve ventaja para los primeros que ganaron por 2 a 1 en calidad de forasteros. En tanto que en adultos jugaran el domingo Teno, con Sagrada Familia. En la ida la victoria fue para Sagrada Familia por 4 a 2 en casa, ahora se jugará en el estadio municipal de Teno.

FOTO: Albert Chacón, técnico de la AFAL.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo