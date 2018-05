Deporte 15-05-2018

Por Copa Regional en serie de Honor: Diablos Rojos sacó ventaja ganó por 2 a 0 y está con un pie en la final

Jugadores y Técnico de San Carlos de Arquén se quejaron por el arbitraje

Quizás podemos estar completamente de acuerdo con los dirigentes de San Carlos de Arquén en torno al arbitraje, pero convengamos en que fue malo para ambos equipos. Además- seamos objetivos- en el análisis el “pito” Juan Carlos Barrueto de Cauquenes, no tuvo la culpa de todos los increíbles goles que se perdió el elenco cruzado de San Carlos, que si hubiese concretado la historia del partido sería totalmente diferente.

Con buen marco de público en la jornada sabatina, hinchas de ambas escuadras se dieron cita en el Tucapel Bustamante para alentar a sus jugadores. El tiempo también acompañó en una cancha que respondió para un duelo que a ratos fue muy friccionado con poco fútbol, sobre todo en los primeros 45 minutos. Si ponemos en la balanza lo que fue el primer acto, hubo una leve inclinación para el equipo forastero que entró con más ganas, pero el combustible se les acabó en el complemento. Cayeron en muchas infracciones donde las ansias por llegar al arco de Pinto les pasó la cuenta. Ya a los 5 minutos los de la comuna histórica tuvieron la primera opción luego de un potente disparo de Víctor Leiva. Los “rojos” buscaban a través de los enganches de Roberto Espinoza, que jugó en la ofensiva.

Dos minutos más tarde llegaría un error en la salida de Moreira, que casi transforma en gol Miguel Rodríguez, para San Carlos. Luego vendría a los 11 minutos, un centro perfecto de Tristán Tapia, que dejó solo a Espinoza y no le dio dirección con la cabeza.

Al minuto 18, fue nuevamente Rodríguez quien disparó y un tremendo tapadón de Pinto en el arco sur del polideportivo impidió el gol para la visita. Avanzaban los minutos y Tapia le sacó pintura al horizontal cuando la gente se paraba ya para celebrar el tanto para Diablos Rojos. A los 30, sería otra vez San Carlos, en un carrerón del jugador Víctor Leiva, quien se sacó la marca del defensa y cuando estaba abatido el portero Pinto, no le dio la dirección al balón.

La última del primer tiempo la tuvo el equipo yerbabuenino, luego de un centro enviado por Leiva, cabezazo de Parra, y la pelota la sacó de la línea el jugador de Diablos Rojos, Cristian Barros. Fue mucho más San Carlos, pero pagó caro la impericia de sus atacantes. Se fueron al descanso con el marcador en blanco y con un equipo de Diablos Rojos que no jugaba a nada.

COMPLEMENTO

Un cambio fundamental realizó el técnico de Diablos Rojos, quien se dio cuenta que no se jugó bien en la primera etapa, por eso dejó en la banca a Víctor Moreira quien ya tenía cartulina amarilla e ingresó Jaime Rojos para buscar el gol.

Minuto 49 y la primera ocasión del segundo tiempo la tuvo Roberto Espinoza, casi para los locales. A los 63 minutos, una falta a Freddy Vásquez que traería consecuencias porque sería expulsado Ricardo Sepúlveda, en San Carlos de Arquén que se quedó con 10 jugadores. A los 83, un centro para Julio Maureira, quedó solo desde el punto penal y se lo perdió en forma increíble. Luego, contragolpe de San Carlos donde Víctor Leiva casi anida la “pelotita” en el ángulo superior izquierdo del arco norte.

Diablos Rojos se fue con todo en busca del gol, aprovechando la superioridad numérica. Y la alegría llegó a los 85 minutos cuando Freddy Muñoz anotó la senda de la victoria con tremendo golazo para los “rojos “que por fin encontraban la llave para abrir una defensa que estaba muy cerrada.

Luego vendría la expulsión Miguel Rodríguez, por doble amarilla, y los de San Carlos de Arquén se quedaron con 9 elementos producto de la desesperación, porque se preocuparon más del arbitraje que de jugar su opción.

Finalmente, en los descuentos llegó la segunda conquista para Diablos Rojos, luego de un centro de Freddy Vásquez y un mal despeje de la defensa. Jaime Rojas con un tiro potente a ras de hierba facturaba el 2 a 0 para Diablos Rojos, que pegó el primer combo para ir a buscar la clasificación a la comuna histórica.

En la otra llave entre Galpones (Río Claro) y Sanatorio (Sagrada Familia), el partido tuvo que suspenderse debido a un corte de luz. La ventaja era para la visita por la cuenta mínima, pero faltan 36 minutos todavía que deberán ser programados esta noche en Anfa del Maule.

ESTADÍSTICAS

D. Rojos (2): Pinto, V. Moreira, Ayala, C. Moreira, Barros, Maureira, Muñoz, Espinoza, R. Espinoza, Tapia, Vásquez. DT: Albert Chacón.

San Carlos (0): Muñoz, Leiva, Vásquez, Muñoz, Sepúlveda, Parra, Leiva, Reyes, Albornoz, Rodríguez y Castillo. DT: José Muñoz.

Arbitro: Juan Carlos Barrueto (3)

Público: 800 personas

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo