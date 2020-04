Política 21-04-2020

Por COVID-19: Senador Elizalde exige al gobierno regional transparentar toda la información en el Maule e instalar mesa de trabajo



El senador Elizalde exigió al gobierno regional transparentar toda la información relativa a la epidemia COVID-19 a nivel local. “Se han registrado significativos nuevos casos de contagiados en el Maule, lo que constituye un aumento explosivo de las cifras difundidas por la autoridad. Por esta razón, resulta indispensable que el gobierno informe la cantidad de test que se realizan diariamente en la región, la distribución de camas UCI y ventiladores mecánicos por provincia y cuántos efectivamente están disponibles y que, además, transparente la curva de contagios por comuna.”

A juicio del senador por la región, esto último es extremadamente importante porque “como solo tenemos acceso a los promedios totales de la región, queda oculto el aumento preocupante de contagiados de algunas comunas, al mezclar su realidad con aquellas que recién están registrando sus primeros casos.”

El senador Elizalde emplazó, además, al Intendente para conformar mesas técnicas y sociales de trabajo como lo ha hecho el gobierno central. “No es comprensible que el Gobierno central tenga una Mesa Técnica de asesores y una Mesa Social, y el intendente aún no sea capaz de replicar estas instancias a nivel regional. Urge que el intendente de forma inmediata transparente toda la información y convoque la instalación de una Mesa Técnica que incorpore a expertos regionales, y una instancia social donde participen los alcaldes. Aunque ya es tarde, es urgente que se haga ahora”

El senador maulino concluyó indicando que “las y los maulinos esperan que el gobierno actúe con los máximos estándares de transparencia y responsabilidad. No se puede jugar con la salud de las y los ciudadanos. Es necesario reaccionar ahora para no tener que lamentar más muertes por esta epidemia”.