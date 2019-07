Deporte 21-07-2019

Por crisis sanitaria en Osorno fue suspendido duelo de “toros” que estaba programado para esta tarde

Partido se jugaría este miércoles a las 19:00 horas, aunque dirigencia albirroja se opone a esta medida

No era un misterio. Incluso estaba dentro de las posibilidades que el partido ante Osorno, se suspendiera. Y fue así debido a la problemática que ha vivido la ciudad de Osorno, perteneciente a la Región de Los Lagos, con la crisis sanitaria que ha tenido sin el vital elemento por más de una semana a los habitantes de dicha comuna.

Una situación que también complicó a los albirrojos, ya que se oponen a jugar el partido que en principio fue aplazado para este miércoles a las 19:00 horas. Incluso enviaron un oficio a la ANFA, para que tenga en consideración, a pesar que las bases indican que el partido debe jugarse inmediatamente a la semana siguiente, específicamente el miércoles. Tal cual lo señaló el timonel linarense no están dadas las garantías: “nadie nos asegura que el miércoles llegará el suministro de agua potable y en qué condiciones llegará, por eso ante ese escenario es inviable disputar ese encuentro. Además, el próximo sábado debemos enfrentar otro duelo complicado con Brujas de Salamanca. Un tema que sin lugar a dudas complicaría la logística por el tema de los jugadores porque lo que está en disputa es el ascenso al fútbol profesional”.

Algunos argumentaron también que si bien la situación en Osorno era complicada, lo indicado hubiese sido que el equipo local buscara un recinto más cercano, pero no lo hizo.

Aunque el equipo estaba listo con novedades en la formación, deberá esperar la resolución que emita el máximo organismo del fútbol amateur a nivel nacional.

Al cierre de la presente edición, aún no se conocía la respuesta.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo