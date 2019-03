Deporte 27-03-2019

Por Cuartos Final Regional, San Antonio Lamas enfrentará a Constitución

Partido se programó para este sábado desde las 17:00 horas

Quedan solo cuatro equipos en la zona sur de la Copa de Campeones en serie de Honor. Y todos han debido recorrer el mismo sendero para llegar hasta aquí, por algo ahora a todos se les abrió el apetito de ganar para llegar a disputar la final de regional. En la zona norte están con vida los elencos de: Maravilla (Lontué), Galpones (Río Claro), Pangue Abajo (Pelarco) y Hacienda de Teno (Teno). Mientras que en la llave sur: San Antonio Lamas (Víctor Zavala), Tricolor (San Javier), La Obra (Talca) y Constitución FC (Constitución). Entre ellos tendremos al futuro campeón del torneo más apasionante a nivel regional.

Para el estratega de los “naranjas” Luis “sampaoli” Alarcón , el partido de vuelta en Empedrado fue bastante complicado: “ fue un viaje muy largo, con un camino de mucha curva que afectó a los jugadores .Claro, que nos encontramos con una cancha que estaba en perfecto estado , sin duda la mejor en la que hemos jugado en esta copa .Tuvimos en los primeros minutos la oportunidad de convertir en los pies de Fabio Vergara , sumando a Bryan Márquez, que también tuvo dos remates cruzados que no pudo convertir . Y nos fuimos al descanso sin goles”.

2Sabíamos que restaban 45 minutos para sacar adelante la tarea, y tras un error en la defensa de ellos, llegó el gol, un pase atrás del lateral izquierdo el portero estaba mal ubicado y llegó ese autogol que nos dio la tranquilidad en ese momento porque ya para que ellos clasificaran tenían que anotar 5 goles, algo que era impensado. Realicé algunas modificaciones y crece el equipo de Empedrado anotándonos la igualdad y luego el 2 a 1. Hubo oportunidades de nuestros delanteros que son muy rápidos, pero no se concretaron a esas alturas era un encuentro de ida y vuelta. Faltando dos minutos nos convirtieron de tiro libre el 3 a 1, pero no nos complicamos porque ellos tenían que anotar dos tantos más. Quizás el guarismo, fue contundente a favor de ellos. Lo importante es que logramos la clasificación de visita y estamos instalados en semifinales de la zona sur”.

SORTEO

Respecto al sorteo, el estratega dijo que “tuve la oportunidad de estar presente en el sorteo, y nos tocó con un buen equipo, el de Constitución, uno de los más fuertes en esta llave. Es una institución que siempre llega a esta instancia con jugadores experimentados por algo han sido campeones, semifinales en fin un cuadro que esta acostumbrado a vivir estas instancias. No será fácil, es un rival corajudo. Pero, ya estamos viendo los videos de sus presentaciones para detectar sus debilidades para hacer daño. El objetivo principal es primero ganar el partido y segundo que ellos no conviertan”.

“Por eso hago la invitación para que nos acompañen el sábado desde las 17:00 horas en nuestro estadio Carlos Vallejos, no solamente la gente de San Antonio Lamas, que sabemos es una hinchada fiel sino toda la gente de Linares, los amantes del futbol amateur, ya que somos el único equipo de la comuna que está en competencia y dejaremos todo en la cancha para vencer porque este grupo de jugadores están mentalizados y quieren ganar el máximo trofeo”, subrayó.

En el otro cruce jugarán los cuadros de Tricolor de San Javier frente a La Obra de Talca, partido que se programó para el sábado desde las 17:30 horas en el estadio municipal de San Javier.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo