28-12-2018

Por el Año Que Viene

Brindemos soñaba un huaso

por el año que ahora viene,

me trae amores y fama

y muchos billetes verdes.



Mi rancha será un palacio

siempre lleno de mujeres,

mil gringas ojos azules

tendré para entretenerme.



Faisanes pa’ alimentarme,

Caviar pa’ los "tente en pie ",

y en piscinas de licores

pilucho me bañaré.



No tendré quien más me mande,

ni a nadie cuentas daré ,

me acostaré con quien quiera,

y seré patrón y Juez . .....



Hey "gancho" despierte,

te le arrancaron la cabras,

y la carreta con "gueyses "





(0scar Mellado Norambuena)