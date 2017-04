Opinión 02-04-2017

Por el bautismo hemos resucitado con Cristo Domingo, 2 de abril de 2017

“Las muertes causadas a inocentes causadas por los terroristas suscitan el mismo reproche de Marta a Jesús: “Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano”. Si Dios existe y está actuando en el mundo, ¿cómo es posible que éste vaya a la deriva? ¿Es capaz Dios de rescatar todas esas vidas muertas antes de tiempo? ¿Quién puede hacer justicia a tantos inocentes? ¿Quién puede abrir nuestros sepulcros? (Ezequiel 37,12-14).

1.-La fe cristiana nos confirma que Dios es el Dios de la vida y que Jesús triunfó sobre la muerte. El Espíritu del Señor que habita en nosotros dará vida a nuestros cuerpos mortales (Rom 8,8-11). La quinta etapa en nuestro caminar cuaresmal anuncia la resurrección de Jesús, anticipada en la resurrección de Lázaro. La vida triunfa sobre la muerte. Por el bautismo hemos resucitado con Cristo. La muerte de Lázaro, amigo de Jesús, había sido precedida de una breve enfermedad de la cual Jesús había tenido noticia por un mensaje enviado por las hermanas del enfermo. Jesús ante sus discípulos relativizó la gravedad de la enfermedad en la que vio una ocasión de manifestar la gloria de Dios. Cuando finalmente decide ir a verlo, sus discípulos le recuerdan las amenazas que pesan sobre Él de parte de sus enemigos. Eso no parece inquietarle y puede comentar con sus discípulos la muerte de Jesús presentada como un estar dormido. Esa es la visión cristiana de la muerte. Ésta no es un final sino un descanso en espera de la resurrección. Tomás, como buen discípulo, expresa su disponibilidad a morir con el maestro.

2.-Jesús llega demasiado tarde pues Lázaro ya llevaba cuatro días enterrado, es decir, era imposible que volviera a la vida. Su hermana Marta se lo reprocha a Jesús. Él le promete que su hermano resucitará. Marta, como los judíos piadosos, cree sin duda en la resurrección pero en el último día, al final de los tiempos. Jesús en cambio proclama la actualidad de la resurrección para la persona que cree en Él. Marta dará el salto y confesará su fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. También María, la otra hermana, fue al encuentro de Jesús que la llamaba. Le hizo el mismo reproche. Al ver llorar a todos, Jesús se conmovió mostrando claramente el amor que tenía por Lázaro. ¿Es capaz el amor de triunfar sobre la muerte? Uno que hace milagros ¿puede impedir que alguien querido muera?

3.-Jesús irá a la tumba a confrontarse directamente con la muerte, a pesar de la observación de Marta de que el muerto ya huele mal. Jesús pide de nuevo fe. Para vencer a la muerte invoca al Padre, que siempre lo escucha. Pide el milagro para que la gente crea que es su enviado. La victoria sobre la muerte acaece mediante su palabra todopoderosa que manda al muerto dejar el reino de la muerte y venir al de los vivos. El muerto obedeció. El milagro se realizó y tuvo como consecuencia el que muchos creyeran en Él. Jesús es el dueño de la vida y de la muerte. Nada va a impedir el que vaya libremente hacia la muerte porque confía que el Padre lo resucitará para siempre. La resurrección de Jesús ha irrumpido con toda su fuerza en nuestro mundo y ha transformado nuestra vida y nuestra muerte al creer en Él. Que la celebración de la eucaristía sea para nosotros, como decían los Padres, “medicina de inmortalidad”. Lorenzo Amigo

Conclusión: La muerte no tiene sentido porque podamos ser recordados por los vivos. No creer en la vida nueva y buscarle un sentido a la muerte sin eternidad es un absurdo al cual se aferran algunos incrédulos y anti-religiosos. ¿De qué le sirve a un muerto que sea recordado por sus hechos y él no existe o es nada? La resurrección es la única respuesta a la muerte de un ser humano. El hombre o mujer viven realmente más allá de la muerte. No son seres sin conciencia. Tampoco tiene sentido que el triunfo de Cristo sobre la muerte no se haga realidad en el mismo momento de morir. Los fieles cristianos viven con Cristo resucitado ahora mismo. El miedo a la muerte como si esta fuera el final absoluto, no es cristiano. El amor nos motiva a llorar por nuestros muertos, porque ya no están a nuestro alcance en forma palpable. Pasaron al otro mundo de la eternidad. El amor a Dios vence el miedo a la muerte. La resurrección de Cristo no es una teoría, es un hecho vital que penetra en la historia más concreta de la humanidad. Con Cristo vencemos la muerte y la vida temporal adquiere un sentido espiritual. Todo el cosmos queda impregnado de la persona de Cristo. El mundo será salvado por Dios.

El bautismo nos une con la vida eterna de Dios, con Dios mismo.Sus efectos nos purifican y son una raíz de vida cristiana. Tener conciencia de ser bautizado y comprender lo que esto significa es redescubrir la vida nueva que opera ya en este mundo y espera llegar a su plenitud al final de los tiempos.

(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule