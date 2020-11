Policial 18-11-2020

Por el delito de fraude al fisco fiscalía del Maule formalizó a Alcalde la comuna de Sagrada Familia



La investigación que comenzó hace algunos meses da cuenta que entre los años 2014 y 2015 el municipio de Sagrada Familia no cobró poco más de 800 millones de pesos a propietarios de vehículos, por multas impagadas al momento de sacar el nuevo permiso de circulación.

De esta forma el Alcalde Martín Arriagada Urrutia junto a otros ex funcionarios de dicho municipio: Felipe Paredes Baeza, Sonia Cuevas Jara y Leticia Saavedra Ramirez, debieron enfrentar a la justicia este lunes por el presunto delito de fraude al fisco, el que fue comunicado en audiencia ante el Tribunal de Garantía por el fiscal jefe de Curicó Miguel Gajardo quien formalizó cargos en contra de estas cuatro personas.

“ Se llevó efecto ante el Juzgado de Garantía de Curicó audiencia de formalización respecto del Alcalde Sagrada Familia y respecto de ex funcionario de dichas repartición, los cuales entre los años 2014 y 2015 – según se ha podido establecer en la investigación de esta fiscalía - efectuaron ventas de permiso de circulación sin cumplir con la obligación legal de cobrar las multas de tránsito impagas. Como consecuencia de este incumplimiento se comete un delito de fraude al fisco en más de 800 millones de pesos por la venta de cientos de permisos de circulación sin cobrar estas multas de tránsito, que es una obligación imperativa legal. Se formalizó a estas cuatro personas y posteriormente se formularán cargos en contra de otras dos personas más, por el mismo hecho” afirmó el fiscal Miguel Gajardo. En esta investigación, donde los imputados quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y se fijó plazo de investigación de 8 meses, es parte querellante el Consejo de Defensa del Estado al tratarse de dineros públicos.