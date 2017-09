Deporte 01-09-2017

Por eliminatorias regionales sub 13 y 15 Equipos linarenses quieren comenzar ganando la segunda fase

- Partidos de ida se disputarán este fin de semana

Luego de haber realizado una excelente fase de grupos, que les permitió a ambas selecciones de las asociaciones de fútbol Zavala y AFAL, seguir en competencia en el torneo Regional de series Segunda Infantil y sub 15 año 2017, ahora deberán tomar un camino distinto en esta fase marcada por los partidos ida y vuelta, vale decir el famoso “muere- muere”, por eso será vital comenzar sumando y no dejando escapar puntos.

Los estrategas lo tienen súper claros y han trabajado con sus seleccionados para lograr el objetivo central que es ser campeones regionales para poder obtener pasajes a los campeonatos nacionales.

AFAL

Vamos por parte, la selección sub 13 , dirigida por ex futbolista Carlos Chacón, deberá enfrentar en el primer partido de local a su similar de la Asociación de Parral , duelo programado para este domingo a las 15:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra . En tanto que la sub 15, adiestrada por el técnico Albert Chacón, deberá viajar a la costa de Constitución, para enfrentar el mismo día en el estadio Mutrún al seleccionado de la misma localidad.

ZAVALA

La selección sub 13, de la Víctor Zavala Bravo, que dirige el futbolista que juega en Deportes Linares, Luis Orostica, deberá disputar su primer encuentro en calidad de forastero en la ciudad costera de Cauquenes, este domingo desde las 15:30 horas.

Mientras que la selección sub 15, dirigida por Jaime Contreras, se enfrentará de local en su estadio, este sábado desde las 17:00 horas a la selección de la Asociación de Parral, donde esperan dar el primer batazo y quedarse con los tres puntos para luego definir en la tierra de Pablo Neruda.