Opinión 05-01-2017

Por este asunto del mito de la persecución política a Neruda

Nos caló el alma la nota del historiador Jaime González Colville, publicada en el Diario El Heraldo de Linares el día 14 de diciembre de 2017, bajo el título “El Mito de la Persecución Política a Neruda”, la verdad, es que nos dejó perplejos, (tanto así, que recién ahora venimos la sacar la voz), la agudeza e impresionante dominio de los hechos acaecidos en nuestra patria, muy especialmente sobre el que nos convoca ahora: La Orden de Captura de Neruda y su huida por el sur de Chile, atravesando la Cordillera de los Andes, en los años finales de la década del cuarenta del siglo recién pasado.

Y nosotros que, desde los años de adolescencia, no hicimos otra cosa más que llevar en andas la rebeldía y compromiso del poeta con las luchas de su pueblo, caramba… caramba, escribiendo poemas y relatos sobre la persecución política a que fue sometido, hasta que recién ahora, una nota aparecida en el Diario El Heraldo de Linares, viene a iluminarnos, echando por tierra tantos años de oscurantismo.



Lástima, además, y por pura mala pata, que Volodia Teitelboim esté muerto y no podamos corroborar su diálogo con el historiador, puesto que sabemos de aquellos escrupulosos de lenguas hostiles que andan revoloteando por ahí. Pero bueno.

Por otra parte, sin embargo, se me hace imprescindible contarles, que un grupo de poetas que no revela la Historia, todos libres según ellos, no se ha tragado así, de buenas a primeras este cuento, por lo que hace recién unos días se convocaron con tintes de urgencia, en la idea de salir en búsqueda de algunas huellas o pruebas concretas, palpables, que pudiesen echar por tierra el artículo en cuestión.

Y así fue como mochila a la espalda, provistos de cigarrillos y algunas botellas de vino tinto donadas por Teobaldo Loyola, se las enfilaron con rumbo sur, aprovechando de pasar a darse una vueltecita por Concepción para juntarse con otros poetas amigos, que apoyaron la causa sin ningún asco.



Futrono, Lago Ranco, Puerto Llifén, Lago Maihue, fueron algunos de los senderos de agua que recibieron a los poetas frente a la cordillera. Al llegar al sitio, y luego de echar una ojeada y conversar con algunas personas del lugar, para orientarse por dónde ir, se las enfilaron por los ahora caminos asfaltados, que trazaron una vez la ruta de Neruda, en su salida de Chile, allá por al año 1948.

Caminaron un par de horas, cuando de súbito al poeta León le dio por abrir la primera botella de vino, con la excusa de que había que aprovechar el antioxidante que el mosto provee al cuerpo humano, a lo que el poeta Palavecino se sumó de inmediato apoyando la idea y argumento del poeta León, por lo que a los otros poetas, a esa hora exhaustos, no les quedó más que contribuir, finalmente, a vaciar tres botellas más, del vino donado por Teobaldo Loyola, quien justo en ese momento, parado en la Plaza de Armas de nuestra ciudad de Linares, marcaba y marcaba el celular, sin obtener ninguna contestación.

- Debe ser la escasa cobertura de este plan que contraté – se dijo-

Al pasar de los brindis, nuestros aventurados vates continuaron su marcha, un tanto desorientados por el efecto del vino, pero muertos de la risa, sin que nadie supiera por qué.

La noche poco a poco se fue haciendo sentir, dejando la cordillera cada vez más cerca de los poetas. La roca viva del macizo andino a todas sus anchas, aunque de las huellas del paso de Neruda ni asomo.



El sueño y el vino hicieron su trabajo y a los poetas no les quedó otra que buscar un refugió, logrando allegarse a unos arbustos, herencia de la antigua selva, que usaron como reparo del frío y la posible lluvia que amenazaba.

El silencio, sólo roto, de pronto, por el silbido de los pájaros, se adueñó del paisaje, en donde no se movía un alma. Fue justo en ese momento, cuando uno de los poetas aguzó el oído, llamando la atención de los otros:

- ¡Escuchen ese ruido! – dijo

- ¿Qué pasa? – dijo otro

- ¡Son caballos!… son caballos – respondió

- ¿Caballos? – exclamó otro sorprendido.

- No creo que sean caballos… es la correntada del río – dijo otro

- Son caballos, te digo hueón – insistió el primero

- Putas, no voy a conocer yo el correr de los caballos que me crié en las praderas de San Antonio – aseveró.

- Te digo que es el río… -

En eso estaban, discutiendo de aquello, de que si era el río o el galope de unos caballos o tal vez el viento, entrampados los poetas, cuando de improviso antes sus ojos incrédulos y sin más aviso, como una verdadera escena fantasmal, divisaron por el sendero al mismo poeta Neruda, avanzando a todo galope, como alma que lleva el diablo, montando un caballo prieto azabache, parecido al de Pancho Villa, envuelto en un poncho mapuche, mostrando una crecida barba, seguido apenas por un tropel de caballos, jineteados por quién sabe quién, vociferando una y otra vez – ¡Detente hombre, en nombre de la ley, miserable! – dejando al paso apenas un estela del sudor palpitando en el aire, junto con el ruido de los cascos de los caballos disipándose en la distancia lentamente, ante los poetas impávidos.

Un silencio que se podía cortar con cuchillo, se adueñó de ese espacio, ante las miradas estupefactas de los poetas, que no daban crédito a lo vivido.

Recién, luego de un largo rato, el poeta León saliendo de su espasmo y empinándose la botella, atinó decir:

- Por lo menos, estimados amigos, hemos salido de la duda, dándole sentido a este viaje –

- Tienes razón - dijo uno – hemos visto claramente, que lo de la Persecución a Neruda fue verdad, qué acaso no vimos todos: ¿cómo iban acosando, pisándole los talones al poeta…? –

- Las pezuñas querrás decir… recuerda que iba a caballo – dijo otro.

- ¡Los cascos!... hueón - dijo el poeta Moisés Castillo, amansador de caballos, que apareció de repente, quién sabe de dónde, quizás de qué dimensión, muerto de la risa.

Y ocurrió entonces, que los poetas, entusiasmados con el suceso, pudieron entender que hasta el aroma del viento olía a Neruda, la lluvia y poesía. Porque los volcanes miraban atentos y los árboles, la verdad, es que no hallaban que decir, maravillados de todo.

Un aire de satisfacción se dejó entrever en cada uno de ellos al volver a revivir en sus mentes, una y otra vez, aquella imagen que dejó muy en claro la película.

Al no haber nada más que aclarar; ni discutir, a la luz de los hechos, no encontraron nada mejor que volver lo antes posible, para contar la noticia en Linares.

Al amanecer, y después de leer algunos versos del Canto General, como un rito allá en la altura, tranquilamente dieron la vuelta con destino a la Región del Maule, contentos y sin ningún asomo de dudas, secando la última botella de vino.





Atentamente,



Moisés Castillo / poeta - José Bravo López / profesor escritor e Investigador - Bernardo González Koppmann / poeta y profesor - Antonio Lagos / poeta - Fernando Lemuz / poeta - Gabriela Albornoz / poeta - Jorge L. León Labra / poeta - Apolonio Fernández / pintor - Gustavo Palavecino / profesor y poeta - Miguel Reyes Pincheira / escritor.