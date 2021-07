Deportes 04-07-2021

Por fin Humo Albirrojo: Se destrabó acuerdo entre la SADP y La Corporación de Deportes Linares





Los del Maule Sur podrán participar en el torneo de la Tercera División que comenzaría en el mes de agosto

Afortunadamente la teleserie tuvo un final feliz. Aunque todavía falta por conocer los capítulos relacionados con el acuerdo que se firmó con la SADP, por la deuda económica. Esto nace debido a la participación de los intereses en la Segunda Profesional, donde la SADP Lister Rossel, debía costear un 60% y la Corporación un 40 %. Lamentablemente, la Corporación no cumplió, y luego de varias reuniones, por fin llegaron a un acuerdo y la ANFA les dio el pulgar hacia arriba, para incluirlos en el campeonato que comenzará el próximo mes. Claro que los albirrojos debieron extremar los trabajos para cumplir con el protocolo sanitario de Tercera División. Ahora esperan la visita de la Seremi de Salud para finiquitar algunos detalles, pero lo concreto es que los pastos del Tucapel Bustamante, tendrán nuevamente a los del Maule Sur, luego de más de un año sin competencia, debido a la pandemia.

Aunque en rigor es muy factible que, de acuerdo a las exigencias sanitarias, el torneo se jugará sin público. Los socios tendrán un link, para ver desde sus hogares al equipo de sus amores. Había mucha ansiedad no solamente en los hinchas, en toda la comunidad que estaba muy nerviosa, porque los días pasaban y nadie aclaraba sus dudas. Pero, la buena noticia llegó y los albirrojos dirán presentes en campeonato que de acuerdo a lo manifestado por los dirigentes será corto. Incluso ya los trabajos deberán iniciarse la próxima semana. Están contra el tiempo para inscribir a los jugadores, el técnico Ramon Climent sabe que la tarea no será fácil en relación a la conformación del plantel.

PRESIDENTE

Mauricio Loyola, timonel linarense fue el encargado de confirmar la participación del equipo en la competencia de Tercera División: “nos costó, pero hemos logrado el certificado de la ANFA, para participar. Llegamos a un acuerdo con la SADP Lister Rossel y lo que todos los hinchas querían: el “Depo” vuelve a la ciudadanía. Cortamos los lazos, ahora ingresaremos la documentación, porque nuestro objetivo era competir”.

Loyola, agregó que “el campeonato se inicia el 21 de agosto y los entrenamientos deberían partir el próximo 12 de julio. Ahora les pido tranquilidad a los hinchas y que sigan haciéndose socios, porque se nos viene un camino más difícil. Se logró destrabar el tema económico con la Sociedad. Nos faltaba el visto bueno de Anfa, el que ya lo tenemos en nuestro poder. Nosotros realizamos trabajos de mejoramiento en el estadio, tal cual lo exigían los protocolos, y cumpliendo con algunas tareas que estaban pendientes en el recinto, lo cual nos permitió que nuestro equipo pueda jugar en los pastos del polideportivo de la calle Rengo. Esperamos comenzar rápidamente con las pruebas de jugadores que estarán a cargo del estratega Ramon Climent, esto porque el 9 de julio debemos inscribir a quienes defenderán la tricota albirroja. Pero, lo positivo es que el técnico ya tiene en la retina alrededor de 30 jugadores”.

DIRECTOR

En la oportunidad, David Avendaño, Director de Deportes Linares, agradeció a quienes estuvieron ayudándolo a realizar mejoras en el Tucapel Bustamante Lastra, exigencias del protocolo sanitario producto del Covid 19: “aprovecho la ocasión para agradecer a todos los muchachos que nos fueron ayudar, fueron un gran aporte ya que teníamos que cumplir con estas exigencias del estadio, pero todavía nos queda algo pendiente y esperamos que también nos colaboren. El estadio quedó habilitado para jugar de local y también servirá para los futuros clubes del fútbol amateur que deseen utilizarlo ya que fue autorizado por la autoridad sanitaria”.

CASA DEL JUGADOR

Recién este lunes los dirigentes, tendrán la posibilidad de ir al inmueble y ver en qué condiciones se encuentra, puesto que Jorge Vergara la estaba utilizando con algunos jugadores juveniles y extranjeros, los que deberán abandonar las dependencias. Lo único que esperan los dirigentes de la Corporación de Deportes Linares, es encontrar la casa del jugador tal como ellos la tenían, ordenada y con todos los muebles, artefactos y en perfectas condiciones.

Finalmente, el llamado para que los hinchas y fanáticos del “depo”, puedan sumarse a la campaña del socio, porque este año, más que nunca, se necesita el apoyo de los verdaderos simpatizantes de la maquinita albirroja que comienza su periplo en Tercera División.



FOTO: Mauricio Loyola, presidente de Deportes Linares.

