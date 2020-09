Deporte 25-09-2020

Por fin: Los albirrojos ya tienen fecha para el debut, cerrando septiembre en La Serena



Duelo con Vallenar se programó para el mediodía del miércoles 30

Deportes Linares ha sido uno de los equipos que más tarde comenzó la preparación para participar en el torneo de la Segunda División. Recordemos que nunca se ponían de acuerdo en ese “gallito” entre la Corporación y la S.A, después de la partida de Gabriel Artigues. Nadie quería perder el poder. Afortunadamente se aclaró que quien posee el dominio de la institución por la cantidad de acciones es la Sociedad Anónima Deportiva Lister Rossel, que preside el empresario Mauro Suiz.

Una vez superado este inconveniente llegó el tema de los contratos a los jugadores, los que no aparecían por ninguna parte y que después de que se le finiquitara, el dirigente Artigues entregó toda la información. Por esta razón, Linares está todavía en la cuerda floja, con sanciones económicas pendientes.

En la semana, el club presentó la apelación a la Segunda Sala de la ANFP, por la sanción del mes de mayo y la resta de 6 puntos, la cual fue acogida y a la espera que quede fijada la audiencia de alegatos. Con respecto al fallo de la sanción del mes de abril aún no hay respuesta. Todavía existe la posibilidad de que el “depo”, comience el campeonato con -9 puntos.

El estreno de los linarenses, en un principio se creía que seria en el estadio Ester Roa, pero eso no acontecerá porque de acuerdo a lo manifestado por el Club Social de Deportes Concepción, el elenco del Maule Sur no envió la documentación para viajar. En todo caso, seamos objetivos, menos mal, porque Linares no teníaa la cantidad necesaria de jugadores por todos los inconvenientes que ha sufrido tras esta pandemia del Covid 19.

En resumidas cuentas, Deportes Linares, debería enfrentar esta primera parte con 18 jugadores, porque hay plazo hasta la cuarta fecha, para enviar las nóminas definitivas a la ANFP. Los jugadores que hasta el momento están con contratos serían: David Pérez, Aarón Araya, Bastián Irribarra, Lucas Mondaca, Luis Oyarzo, Brayan Porflitd, Mauricio Iturra, Alejandro Fariña, y el colombiano Carlos Samara, que todavía no llega desde la tierra de la cumbia. Una buena tarea que tendrán que solucionar el encargado de la parte futbolística Jorge Vergara y el técnico Nibaldo Rubio.

ELECCIONES

Este fin de semana se jugará otro partido, pero fuera de la cancha. Estamos hablando de las elecciones de la Corporación, donde lamentablemente llegó sólo una lista, que es la llamada de la continuidad. Llama la atención que sea una lista que corre con ventaja, porque es la única que se ha presentado al tricel. Son en la actualidad 240 socios al día, quienes deberán entregar su respaldo este domingo 27 en forma virtual telemática desde las 08:00 a 23 :00 horas y el lunes 28 del presente mes en forma física en el Colodep Linares, en calle Lautaro 758, en horario de 16 a 20 horas, donde se deben respetar las medidas sanitarias solicitadas por el Ministerio de Salud. La lista que corre sola, está integrada por: Mauricio Loyola Torres, David Avendaño Fernández, Cristian Hormazábal Vallejos, Felipe Muñoz Fernández y Carlos Álvarez Valenzuela. Recordar que de acuerdo a los estatutos, quien obtenga la primera mayoría desempeñará el cargo de presidente, segunda mayoría secretario, tercera mayoría Tesorero, cuarta mayoría director, y quinta mayoría director.

EN LO FUTBOLÍSTICO

El tan ansiado debut de los albirrojos, en el torneo de la llamada segunda “profesional”, será el próximo miércoles al mediodía en el estadio La Portada de la Serena, ante el cuadro de Vallenar. Luego, Linares tendrá una agenda muy intensa donde deberá jugar partidos pendientes y los duelos por el campeonato. Hay que aclarar que la localía de los dirigidos por Nibaldo Rubio, será en el moderno estadio de la ciudad del piduco, cosa curiosa del “archirrival”, puesto que aún no está autorizado el Tucapel Bustamante Lastra, todo esto debido a los protocolos de salud por la emergencia del Covid-19



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo