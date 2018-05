Nacional 15-05-2018

Por insultos a Denisse Malebrán: TVN suspende participación de comediante en nuevo programa de Kathy Salosny

Los insultos misóginos de los que fue víctima la cantante Denisse Malebrán comienzan a tener consecuencias, al menos para uno de los comediantes del programa radial "El Amor Es Más Fuerte" que actualmente transmite Niu Radio. Ignacio Socías, uno de los animadores del espacio y conocido por su canal de YouTube "Frente Fracasados", podría no continuar en TVN, estación televisiva que lo reclutó como unos de los guionistas del nuevo late que conducirá Kathy Salosny, "No Culpes A La Noche". Mediante una publicación en la cuenta de Twitter del programa, la señal estatal anunció que la participación del periodista y comediante "fue suspendida y su continuidad está sujeta a evaluación".

Esto tras una confesión que la cantante de Saiko realizó el fin de semana a El Mostrador, donde reveló que hace cuatro años, Socías, Beno Espinosa ("Dejen Algo") y Lucas Espinoza ("Proyecto Lupa") realizaron una rutina humorística en el espacio radial online que se basaba en proponer, a modo de competencia, cosas de gran tamaño que pudiesen caber en su vagina. Los tres involucrados ofrecieron sus disculpas a la intérprete. Socías publicó un comunicado en Twitter, declarando que sentía mucho "el daño causado a Denisse Malebrán por los chistes realizados en nuestro programa". Socías, eventualmente, también aparecería en pantalla en la nueva producción de TVN, pero pese a su arrepentimiento por sus dichos, el programa decidió "congelarlo" hasta nuevo aviso. "No Culpes A La Noche" debuta este lunes a las 23:40 horas y tendrá al periodista y comediante Felipe Avello como primer invitado.