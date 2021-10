Cultura 26-10-2021

Por la artista Esperanza Fuentes Espinoza Exposición Tendedero abierta y gratuita en Parral

• Se puede recorrer la muestra en la Corporación Raíces de Fuego, ubicada en Aníbal Pinto 1020, ex Colegio Concepción.





El viernes pasado, el departamento de Artes Visuales de la Corporación Raíces de Fuego, dio comienzo al ciclo de Exposiciones Disidencias y Mujeres, en el que se puede apreciar el trabajo de artistas no binaries y mujeres de Parral.



La Exposición, llamada TENDEDERO, realizada por la artista visual parralina Esperanza Fuentes Espinoza, estará disponible hasta el viernes 29, de las 19 a las 20 horas, en el centro cultural, ubicado en Aníbal Pinto 1020.



Desde el año 2018, la artista comienza la iniciativa “Tela Sin Género”, en la cual aborda la pintura un formato distinto al que tradicionalmente se acostumbra, donde las obras se encuentran tensadas en un bastidor, de esta manera las libera de las fronteras del muro y las acerca más al cotidiano, interviniendo piezas de vestir y creando parches para ropa, donde las puntadas se encuentran a la vista y comienzan poco a poco a formar parte de la composición de las obras, donde el hilo se convierte en la mancha y el color. Por su parte, el montaje imita un tendedero de ropa que cruza los muros, dificultando el paso, a través de la habitación donde se emplaza y de esta manera obtiene el carácter de instalación artística



“Tela sin género” es un proyecto mucho más que puramente estético, ya que surge en el contexto de la revuelta feminista y el estallido social en el país, reflejando las luchas del pueblo, sus expresiones artísticas y sus muertes. Las obras que forman parte de esta instalación tienen, en ese sentido, un carácter de memorial, donde destacan la serie Calendario, que representa los acontecimientos que han ido ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre de 2019. También se pueden apreciar retratos donde aparecen rostros de personajes como la lamnien Emilia Milen Herrera Obrecht, conocida como Bau, joven trans y activista de 25 años que fue asesinada por guardias del Condominio RiñiMapu en febrero de 2021; Nicol Saavedra, quien fue violada y asesinada en un crimen de odio por su condición sexual en 2016 y el machi celestino Córdoba, quien se encuentra privado de libertad desde el 2014.



La obra de la artista y su proyecto “Tela sin género” llama a mantener viva la memoria popular, a no olvidar les muertes sobre quienes se sustenta la democracia. Al mismo tiempo, la muestra con una mirada visual colorida y llena de vida.