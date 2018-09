Deporte 20-09-2018

Por la sexta fecha: Club de Rugby de Linares Weichafe se enfrentó al Curicó R.C

Ambos equipos venían jugando muy bien y peleando la punta de la tabla en estas últimas fechas del campeonato. Weichafe salió a buscar el partido desde el minuto uno, mostrando una defensa con gran concentración, presión y tackle.

Los de Curicó, sorprendidos, cometieron muchos penales los cuales fueron capitalizados por Tomás Lillo luego que los fowards abrieran el juego, quien con una jugada de la mas pura potencia marcó el primer try del partido.

Curicó aprovechando la buena patada de su medio y capitán del equipo se colocó arriba en el marcador

Con el transcurso del encuentro Weichafe con un trabajo coordinado entre los fowards y los backs dio vuelta el partido, a partir de ese momento, la actuación del equipo Local creció exponencialmente, sobre todo en ataque. Los dirigidos por Núñez mejoraron la obtención -aspecto que mejoró mucho con respecto al partido anterior-, dominaron la posesión y fueron contundentes a la hora de marcar puntos

De esta manera, a los 34 minutos de juegos, los locales revirtieron el marcador gracias a dos tries de Tomas Lillo para pasar al frente por 10-9 e irse al descanso arriba en el marcador.

En el inicio del complemento, los de negro mantuvieron la inercia de los primeros 40 minutos y ampliaron la ventaja, con paciencia a la hora de atacar y desequilibrio por las puntas.

El partido fue muy parejo en el juego desplegado, pero no así en las formaciones fijas en donde realmente tiene supremacía tanto en los lines como en los scrum, además contaron con la gran lectura del juego del medio scrum Carlos Alegría que supo ubicar con kicks la guinda en los espacios libres y así trasladar el juego al campo de los Curicó.

Con la tranquilidad que reflejaba el resultado y cansado por el desgaste hecho, el equipo linarense disminuyó su intensidad y le permitió a su adversario tomar el dominio del juego.

Los linarenses debieron defenderse gran parte del segundo tiempo, y si bien en algunos momentos dejaron espacios en las puntas que permitieron los dos tires de Curicó para descontar, los locales mostraron solidez defensiva y agresividad para no otorgar a línea de ventaja.

De esta manera, Weichafe nuevamente ganó el clásico de la región, lo que demuestra que su juega ya se consolida como el equipo más fuerte de la región. Weichafe se alzó con la victoria por 32 a 21con garra y siguiendo la estrategia planificada para este partido.

Lo más importante fue que predominó el juego limpio y un gran 3er Tiempo.

PALABRAS DEL COACH

"Repetimos toda la semana que teníamos que mejorar cosas que son fundamentales: la defensa, los puntos de contacto y la obtención. No estábamos pidiendo hacer magia, porque con pelotas de calidad le habíamos marcado puntos. Sabíamos que, si mejorábamos esas cosas y teníamos pelotas de calidad, las oportunidades las íbamos a tener y aparecieron”, afirmó

Más allá de ese análisis con el resultado puesto, Núñez tomó este partido como un punto de partida para lo que se le viene en octubre ante los Old Gergel. "Hay que mejorar lo que hicimos en el segundo tiempo. Es muy difícil mantenerlos en cero defendiendo 40 minutos, y mis jugadores hicieron un trabajo espectacular. Nos metieron un par de veces, pero los mantuvimos a distancia. Ahora viene algo diferente, porque Old Gergel nos ha ganado dos veces. Disfrutemos este momento, mis Weichafes se merecen disfrutarlo con su familia por el esfuerzo que hacen todos los días", cerró el entrenador.

Los de Negro, dirigidos por su Coach Cristian Núñez Moreau y liderados por su capitán Arturo Tormo, salieron a la cancha con la siguiente formación:

1. M. Zúñiga

2. C. Manríquez.

3. F. Muñoz

4. M. Ávila

5. J. Martínez

6. J. Sepúlveda

7. A. Tormo

8. Yáñez

9. C. Alegría

10. C. Núñez

11. I. Torres

12. Mendez

13. T. Lillo

14. A. Pérez

15. C. Álvarez

Tries convertidos:

8” Lillo

34” Lillo

5” Núñez

12” Tormo

16” Álvarez

37” Torres



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo