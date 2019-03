Deporte 19-03-2019

Por la tercera ronda: San Antonio Lamas pegó el primer zarpazo en el partido de ida

Goleó en casa al cuadro de Estrella del Sur de Empedradro.

Entre quienes estuvimos presentes en el estadio Carlos Vallejos de los “naranjas” de Lamas, había cierta preocupación y un poco de ansiedad en la previa del partido. Los jugadores tenían claro que a medida que van superando vallas, el camino se pone más dificultoso porque todos los equipos que están con vida en la Copa de Campeones, en serie de Honor, tienen sed de triunfos y quieren llegar lo mas arriba posible

Con la fiel hinchada de San Antonio Lamas en las graderías comenzó el duelo correspondiente a la tercera ronda partido de ida. Fue un primer tiempo lleno de dudas, donde los dirigidos por Luis “sampaoli” Alarcón, no se encontraban con el balón y miraban como la juventud y la rapidez de los azules de Empedrado los superaba en los sectores del campo de juego. Incluso en el mediocampo donde nace la generación de fútbol. Pero, el “once” de Lamas se ha caracterizado por tener la defensa menos goleadas de este torneo, gracias a la solidez de los del fondo, encabezados por el lateral derecho, Diego Zamorano; último hombre Dagoberto Alarcón; Stoper Iván Ibáñez; y el lateral izquierdo Bryan Arancibia, los cuatro inamovibles y titulares indiscutibles en el equipo de San Antonio Lamas.

Con sólo dos goles en contra que se los anotó Colbún Machicura en los partidos de ida y vuelta, los “naranjas” le han tomado el gusto a la copa y quieren ir por más. No olvidar el experimentado portero Miguel Muñoz, quien fue una de las grandes figuras del primer tiempo, sobre todo cuando llegó el equipo de Empedrado. Con el cero en ambos bandos se fueron al descanso. El adiestrador local no estaba contento con el bajo rendimiento que exhibieron en el primer tiempo.

EL COMPLEMENTO FUE CON ALEGRÍA

El “café” en el entretiempo estuvo muy cargado, porque de inmediato se notó que hubo un cambio de mentalidad. Y fue gracias a que presionaron en la salida que se gestó el primer tanto a través de Maximiliano Contreras, quien disparó con potencia anidando el balón en el fondo de la red.

Luego vendría la segunda conquista a través de Fabio “Popeye” Vergara, quien aprovechó un pase, en profundidad recibió la pelota y se despachó un remate a ras de hierba fuera del área para apuntar el 2 a 0 para Lamas, que fue el golpe de nocaut para los forasteros.

Finalmente, el tercero llegaría desde los doce pasos, penal que convirtió en gol el “caco” Contreras. Un 3 a 0 rotundo, que les da cierta tranquilidad, pero no se confían.

NOTAS

Para el técnico Luis “sampaoli” Alarcón, fue un partido con dos caras: “en la primera no nos encontramos con nuestro fútbol, creo que especulamos mucho en el principio y nos faltaron ganas. Pero en el entretiempo conversamos y los jugadores se dieron cuenta que podían cambiar la historia. Fue así que presionamos y dimos vuelta el partido. Ahora sabemos que tenemos al frente un buen rival, que tiene jugadores muy rápidos y que te pueden desequilibrar en cualquier momento, no hay que confiarse”.

Un pilar en la defensa ha sido Iván Ibáñez, quien cumplió la tarea sin fallas en la zaga: “hemos trabajado muy bien la parte defensiva. Sólo nos han anotado dos goles, pero creo que la campaña la hacemos todo el equipo. Estamos tranquilos se nos han dado los resultados, pero ellos son un equipo muy fuerte, tienen buen toque en el mediocampo, buscan muy bien las espaldas de los defensas. Sabemos que será un partido muy complejo el de vuelta, aunque tenemos claro que son ellos los que deberán salir desde el primer minuto a buscar los goles y eso nos puede dar opción de aprovechar esas licencias para plasmar la clasificación a la siguiente fase, es decir, debemos jugar con la desesperación de ellos”.

En el entretiempo el alcalde de la comuna de Linares , Mario Meza Vásquez , les hizo entrega al cuadro de San Antonio Lamas de dos balones de fútbol, lo que fue recibido por parte del presidente de la institución, Carlos Gutiérrez .



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo