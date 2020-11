Crónica 19-11-2020

Por pandemia suspenden fiestas de fin de año en Cauquenes



El anuncio fue dado a conocer por el alcalde, quien argumentó que la salud de las personas es lo primero

El alcalde Juan Carlos Muñoz comunicó que las actividades más esperadas y concurridas se suspenderán en Cauquenes, como son la fiesta de fuegos artificiales para recibir el nuevo año y las actividades típicas de los meses de verano como el Festival de los Barrios, de los Villorrios y el Nacional de Cueca.

La medida fue adoptada- afirmó Muñoz- para seguir el trabajo de prevención contra el Covid-19, el que ha sido arduo y donde Cauquenes, pese a todo, ha logrado mantener niveles aceptables, que no hay que arriesgar, “por el contrario, mantener y fortalecer para llegar a cero casos”.

De esta manera, el show pirotécnico por segundo año consecutivo no se realizará, luego que fuera suspendido para recibir el 2020 debido a la difícil situación social producto del estallido y ahora por la pandemia.

Mientras que los distintos festivales de la temporada estival no se realizarán en la versión 2021, al igual como ocurrió el 2010 por efecto del terremoto y el 2017 producto de los incendios que afectaron a la comuna.