Deporte 29-08-2019

Por partida doble, Instituto Linares ganó el regional de Vóleibol sub14 y representará a la región en el nacional de la categoría en Santiago

La ciudad de Curicó fue el epicentro de las eliminatorias regionales de los Juegos Deportivos Escolares en serie sub 14, en la disciplina del vóleibol. La solidez de los sextetos de Instituto Linares, en damas y varones, se reflejó en el rectángulo.

Las dirigidas por Cecilia Lastra no tuvieron mayor problema y vencieron con clase, gracias al buen desempeño y siguiendo las instrucciones de su estratega. El elenco femenino estuvo integrado por las jugadoras: Adriana Quijije Vera, Daniela Soto Valenzuela, Catalina Alveal Pacheco, Isidora Castillo Labra, María Ignacia Salvo López, Martina Castro González, Rosario Villalobos, Pía Sepúlveda Maureria, Violeta Gutiérrez Batarce, y los refuerzos Katalina Méndez Rojas, alumna del Colegio Gabriela Mistral y Millaray Fuentes Manquepi, alumna del Liceo Valentín Letelier.

En cambio, los adiestrados por Cristian Urrutia, ganaron a los elencos de Talca, por 25-13 y 25-07. Y por cuarto consecutivo en la final debieron enfrentarse al cuadro de Teno, al cual derribaron por un doble 25-15. La nomina estuvo integrada por los alumnos: Vicente Cuevas Troncoso, Joaquín Olivera Llevenes, Martín Bravo Garrido, Joaquín Alfaro Abarca, Sebastián Jaque Paredes, Nicolás Gómez Gómez, Luciano Pezo Saavedra, Fabian Olivera Llévenes, Felipe Parada Gajardo, y los refuerzos Martín Burgos Troncoso del Colegio Salesianos y Facundo García Valenzuela del Liceo Valentín Letelier.

VOCES

Isidora Castillo, jugadora del Instituto Linares y seleccionada nacional sub 16, se refirió a los dos encuentros que le dieron el titulo al colegio marianista: “fue un campeonato muy importante para nosotras, ya que clasificamos a los comunales, regionales y ahora al nacional, esto nos llena de orgullo. Ahora tenemos otro desafío que es la etapa nacional, donde nos hemos propuesto estar entre los tres mejores equipos del país en esta categoría, pero buscaremos la opción de quedarnos con el título. Por eso hay que seguir trabajando para llegar en la mejor forma a esta etapa que se realizará en los primeros días del mes de octubre”.

La entrenadora Cecilia Lastra, se mostró contenta por el resultado, pero aseguró que le preocupa el nivel bajo de esta categoría: “obtuvimos el titulo regional y ahora vamos a trabajar con todo para lograr el título nacional. Llevamos más de cuatro años con estas niñas, es un grupo muy afiatado. Creo que este año fue uno de los niveles más bajos de los últimos años. Nos vamos a reforzar con una armadora, para tratar de marcar la diferencia. Tengo plena confianza en mis jugadoras, que dejarán todo en la cancha”.

Finalmente, el profesor Cristian Urrutia, señaló que se cumplió el objetivo: “dos partidos jugados y la misma cantidad de victorias. En esta etapa de la vida cuesta dominar las emociones de los chicos. Llevamos dos años trabajando tenemos un recambio, apostando por lo que viene. Llevamos cuatro años jugando la final con Teno y la hemos ganado siempre. La tarea, es sin duda mejorar en todos los aspectos, porque queremos estar presentes en un Sudamericano”. A nivel local agregó que “hay que seguir apoyando e invertir en el vóleibol desde la base, con los niños en las escuelas, es la única manera para seguir mandando y patentando la frase de que Linares es la Capital del Vóleibol Nacional”.

La final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares, se realizará del 8 al 14 de octubre en la Región Metropolitana.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo