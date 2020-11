Crónica 22-11-2020

Por posible triangulación en compra de acciones de AFP Hábitat Senadora Rincón: “Exijo un pronunciamiento inmediato de Superintendencia de pensiones”





Dijo que se trata de una denuncia gravísima, no sólo por los montos, sino que también por los actores posiblemente involucrados. “Estos hechos no se callan ni se ignoran, se investigan y aclaran. Si no hay dolo, bien y si lo hay, deben aplicarse las mayores sanciones para quienes lucran con los fondos de los trabajadores, sea quien sea”, sostuvo la legisladora

La necesidad de que la Superintendencia de Pensiones se pronuncie a la brevedad sobre la denuncia de triangulación en compra de acciones de AFP Hábitat, planteó la Senadora y prencandidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, Ximena Rincón, quien sostuvo que este tipo de hechos son especialmente graves no sólo por los montos altísimos, sino que también por los actores supuestamente involucrados, lo que obliga a actuar con transparencia absoluta.

“Es una denuncia gravísima. Son fondos de los trabajadores, montos altísimos y se vincula al Presidente de la República. Por responsabilidad, estos hechos no se callan ni se ignoran, sino que se investigan y aclaran. Si no hay dolo, bien y si lo hay, deben aplicarse las mayores sanciones para quienes lucran con los fondos de los trabajadores, sea quien sea”, precisó la legisladora.

Cabe señalar que el creador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, denunció una operación ilegal entre Hábitat, Inversiones La Construcción (ILC) y Moneda Asset, empresa especializada en la administración de activos financieros y que maneja el fideicomiso del Presidente Piñera.

“La operación por 60 mil millones de dólares, consistiría en que Hábitat invierte en fondos de Moneda Asset y luego esta empresa hace lo propio en ILC, que es la propietaria de la AFP. Si esto se comprueba, con dinero de los trabajadores que cotizan en Hábitat, se estarían comprando directa e indirectamente acciones de la AFP, lo que está expresamente prohibido por la ley”, explicó la parlarmentaria.

Añadió que las inversiones de los fondos previsionales deben ser especialmente transparentes, lo que hace necesario un pronunciamiento inmediato de la Superintendencia de Pensiones, pues la denuncia reviste una gravedad extrema y debe ser confirmada o rechazada por el ente regulador.

Ximena Rincón puntulizó que cada vez que Hábitat invierte ahorros en Monesa Asset realiza un cobro de comisión a todo evento, mientras la empresa de inversiones gana al tener una partipación cada vez mayor en la AFP, al punto de tener representación en su directorio.

Agregó que el Decreto Ley 3500, que regula a las Administradoras de Fondos de Pensiones, impide expresamente que los fondos de los trabajadores sean invertidos directa o indirectamente en las mismas AFP.

“Por ello, si la denuncia se confirma, estamos en presencia de un hecho gravísimo, con implicancias legales difíciles de imaginar y que pueden afectar directamente a los trabajadores, sobre todo aquellos y aquellas que están prontos a jubilar. Por ello, la necesidd de que el Superintente de Pensiones se pronuncie”, concluyó la Senadora.