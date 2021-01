Crónica 22-01-2021

Por primera vez desde que inició la pandemia, Talca retrocede a cuarentena



En tanto, Colbún y Pelarco pasan a etapa de transición

Talca retrocederá a Cuarentena fase 1 a partir del sábado 23 de enero a las 5.00 horas. En tanto, Colbún y Pelarco pasan a fase 2 de Transición, del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.

En ese sentido y para dar a conocer detalle de las medidas, el intendente del Maule, Juan Prieto; el jefe de Defensa Nacional en el Maule, general Luis Rojas; la seremi de Salud, Marlenne Durán; el Gobernador de Talca, Jaime Suárez y el Alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, detallaron las restricciones de movilidad.

El Intendente, Juan Prieto, señaló que “nuestra Región del Maule sufrirá algunas variaciones en el Plan Paso a Paso. La más importante es que la comuna de Talca que actualmente está en fase dos, a partir del sábado a las 05:00 horas pasará a fase 1. Es una lamentable noticia, porque sabemos las consecuencias que tiene una cuarentena, pero hay que ser claros que la irresponsabilidad de muchas personas de no cumplir los protocolos. Las medidas que tanto hemos difundido y pedido a través del Ministerio de Salud, no se cumplieron. La comuna de Pelarco y Colbún retrocederán a fase 2 y quiero hacer un llamado, porque tenemos una gran cantidad de comunas en la región en cuarentena y por más que hagamos esfuerzos con distintas medidas, si las personas no toman conciencia de lo que estamos viviendo, estamos frente a una pandemia, no vamos a seguir avanzando”.