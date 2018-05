Nacional 05-05-2018

Por primera vez una mujer es Tambor Mayor del Orfeón Nacional de la Guardia de Palacio

«Estoy muy orgullosa». Con estas palabras la carabinera Kamilla Vega resumió su sentir por ser la primera mujer en la historia de Carabineros en debutar como Tambor Mayor del Orfeón Nacional de la Guardia de Palacio. A la ceremonia asistieron su familia; el Presidente Sebastián Piñera; la Primera Dama, Cecilia Morel; y el general director de la institución uniformada, Hermes Soto Isla. La carabinera Vega afirmó que «estoy muy orgullosa de demostrar que ambos géneros tenemos las mismas capacidades, y muy agradecida con Carabineros de Chile por darme la oportunidad de demostrarlo» Por su parte, la Primera Dama manifestó que «es muy emocionante ver por primera vez a una mujer encabezar (el Orfeón), ser Tambor Mayor. Es un segundo paso, pues ya nos correspondió hace un par de semanas que nos recibieran también en La Moneda las primeras centinelas mujeres, lo que muestra cómo las mujeres vamos dando pasos a escalafones mayores». «Para nosotros es muy importante estos nuevos alcances a los que está llegando la mujer, porque queremos que llegue a todos los lugares y que no haya ningún espacio que no pueda ser ocupado por una mujer», añadió. Mientras que el general Soto expresó que «ya hace más de 50 años que tenemos incorporadas a las mujeres en la institución, en los últimos tiempos hemos incorporados a mujeres en cargos o en servicios donde no estaban (...) es incorporación real, es mando real»