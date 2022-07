Opinión 01-07-2022

¿POR QUÉ DON CARLOS IBÁÑEZ NUNCA HA SIDO DECLARADO HIJO ILUSTRE DE LINARES?



Por razones difíciles de escudriñar, entre chilenos de todos los tiempos suceden (o no suceden) ciertas cosas que resultan inexplicables. Podría escribirse un libro bajo el título de “CURIOSIDADES CHILENAS ”, en el cual se recopilaran el conjunto de nuestras verdades sociales inconfesables.

Ha sido posiblemente la vergüenza, el pudor de sabernos ingratos por naturaleza, malagradecidos u olvidadizos, los que han impedido estampar en letras de molde ese murmullo íntimo que merodea en la conciencia, diciéndonos una y otra vez: por qué Chile paga tan mal a sus mejores compatriotas a quienes tanto progreso debemos.

¡ Ah… el PAGO DE CHILE…!, esa dolorosa expresión acuñada por don Benjamín Vicuña Mackenna hace más de siglo y medio.

De tanto en tanto, en alguna tertulia, conferencia o buena conversación, saltan a la memoria algunas de estas deudas de gratitud largamente impagas.

Nuestro intelectual Manuel Quevedo, estudioso Director de la hermosa nueva Biblioteca ambrosiana, irrumpió hace poco con uno de estos recuerdos lacerantes: “Al Presidente Ibáñez del Campo todos lo recuerdan en Linares por sus innumerables obras que, al presente, aún sirven como pilares de nuestro desarrollo…pero aún no se le declara oficialmente Hijo Ilustre de Linares, ni tampoco se cumple con la ley que ordenó levantar un monumento público en su memoria”…

¡ Chúpate ésa…!, exclamó alguien a media voz en la sala.

Otro contertulio, para echar más leña al fuego, agregó: ¿sabían ustedes que en todas las elecciones en las que fue candidato el señor Ibáñez, solía ganar en todas las Provincias del país … menos en Linares, su casa, en la que perdía frente a otros afuerinos ?...

¡ Es bíblico - apuntó el señor Obispo mientras oía atentamente - nadie es profeta en su tierra!...

A principios del siglo pasado, don Ramón Barros Luco, vecino de Retiro, era Diputado por Linares al Congreso Nacional. Al término del periodo se presentó a la reelección … pero los linarenses le dieron vuelta la espalda y se ¡perdió!. Hasta allí – diríase – el asunto fue normal.

Lo grave resultó ser que, cinco años más tarde, el señor Barros Luco fue elegido Presidente de Chile con una alta votación, aunque no en Linares.

Nada extraño existió entonces en que el Presidente Barros Luco, en un gesto humano de dolor íntimo nunca más volvió a Linares. El tren que lo traía a menudo hacia el sur, pasaba de largo por nuestra estación y se detenía justo en Retiro, frente a su casa. De ida y vuelta.

Alessandri Palma, nacido efectivamente en Longaví, quizás sabedor de nuestra ingratitud y para no exponerse a ella, no pudiendo desconocer el sitio donde le pusieron sus primeros pañales (el que visitó en una oportunidad, según una foto que se conserva) declaró en sus memorias con desdén: el haber nacido en Longaví fue para mí solo un accidente, debido a que mi padre trabajaba temporalmente allí en ese momento. Frente a nuestra ingratitud – viejo zorro político - Alessandri opuso de antemano la suya.

Pero el caso del Presidente Ibáñez fue radicalmente distinto. Nació linarense, estudió linarense, vivió y trabajó linarense hasta el último día de su vida. Cientos de antecedentes diferentes así lo prueban.

Cuando en 1956 un grupo de distinguidos agricultores dieron vida a la Cooperativa Luzagro, con el propósito de electrificar los sectores rurales de nuestra Provincia, que aún iluminaban sus largas noches con velas y chonchones, viajó don Carlos desde La Moneda, especialmente, para suscribir los estatutos como el socio número UNO. En ellos puede leerse: 1. Carlos Ibáñez del Campo, agricultor, Fundo Santa Nieves, Vara Gruesa. Con el número 2., figura doña Leonor María Ferrada Ibáñez, agricultora, Fundo Abránquil, Yerbas Buenas. A continuación sigue una muy honrosa lista de socios cooperados de grandes linarenses…hoy también olvidados.

Pero… ¡más vale tarde que nunca!... Bien haría el Municipio de Linares declarando a don Carlos, en forma póstuma, como Hijo Ilustre de Linares.

Aún hay dos hijas de don Carlos vivas y numerosos nietos que, con sencilla sobriedad, trabajan y viven en nuestra Provincia, quienes podrían recibir este tardío pero justo reconocimiento. Al menos en este capítulo quedaríamos en paz con nosotros mismos.







Foto: Don Carlos Ibáñez del Campo, 1946, agricultor,

en su campo de “Santa Nieve”, Vara Gruesa, Linares







Luis Valentín Ferrada V.