Opinión 29-12-2020

¿POR QUÉ LOS POETAS NO MUEREN? (En memoria de nuestro poeta amigo Mario Villagrán P.)



No son poetas los que escriben poesías.

Poetas son quienes observan y viven apreciando la vida como la más hermosa y perfecta de todas las poesías. Aún la muerte , ante los ojos de un poeta se inclina respetuosa, transfigurando su triste rostro y desvelando su trascendencia.

El poeta es una forma de ser y de vivir que se distingue a sí misma, sin confundirse jamás con las comunes – las nuestras – que nacen desposeídas de aquellos ocultos resortes del alma de los que solo muy pocos vienen dotados.

Poetas son todos los artistas y creadores que conciben un hermoso poema, pintan un gran cuadro, o de sus manos hacen del hierro, del mármol o de una piedra una escultura, componen una bella canción o, en la cima de las manifestaciones, una sinfonía. Todos ellos son poetas que, de acuerdo a sus respectivos talentos, expresan los frutos de su espíritu y de sus talentos, a través de los diferentes lenguajes del arte.

Son también poetas los que viven entre sueños, persiguiendo trozos de bellezas allí donde el mundo agobiado pasa por alto mientras corre agitado, sin poder ver nada de aquello que solo la sensibilidad del artista permite. Más tarde, un libro, un cuadro, una canción , una figura, permitirá atisbar a los que nunca pudieron ver esa belleza que el artista pudo encontrar diez, cien o más años antes, y sentirá una doble conmoción íntima: aquella que brinda la belleza que no conocíamos cuando llega a nosotros ; y esa tan triste que provoca el comprenderse ciego sin la luz del artista que no somos o no quisimos ser.

¿Hay poetas, también, entre los oficios comunes?... Suele haberlos entre aquellos que consagran sus vidas con sentido heroico al servicio de formas de vida más dignas y enaltecidas que aquellas que hemos encontrado al venir al mundo. Hay médicos y personal de salud, educadores, religiosos, dirigentes sindicales o vecinales y otros de diferentes actividades, que hacen o han hecho calladamente, sin ostentaciones ni fatuos privilegios, con enormes sacrificios personales, de sus vidas verdadera poesía.

El mundo les ha llamado a todos ellos, con cierto tono despectivo, “románticos”. Como si el romanticismo fuese una cosa rara y extravagante, o una forma de locura juzgada por un mundo materializado en extremo e individualista hasta lo inhumano.

Todos los poetas, poseedores de espíritu más alto y refinado que nosotros, son los arrieros inagotables de sueños, de ilusiones, de bellezas, de verdades y valores, que cruzan de un lado a otro lado de sus vidas el camino montañoso siempre áspero y difícil de toda existencia, en esa soledad que exige perentoria toda vida interior, bajo condiciones a veces terrible de incomprensión e ingratitud social.

Ese fino y delicado arriar de sueños e ilusiones es siempre solitario; y, las más veces, pobre o muy pobre. ¿Vida pobre y solitaria?... Poco saben los poetas y artistas de pobrezas y soledades, porque poco es lo que ellos esperan de las riquezas materiales y las compañías perturbadoras. Lo suyo es la belleza y no la riqueza. Lo suyo es hurgar cada día en su ser interior y no en la del mundo de las luces artificiales ni de los fuegos de artificios.

De allí su hablar en voz baja, humilde, delicada. Nunca en ellos la palabra hiriente; nunca el juicio que indigna, que humilla, que avasalla, sojuzga u oprime; nunca lo grosero, lo soez ni lo insolente. De corazón manso y dulce, la vida de los poetas es como el corto vuelo de una pluma apenas sostenida en el aire.

Es curioso: en la larga lista de las obras que se piden por todas partes como expresiones de mayor progreso, nunca se encuentran las obras artísticas ni las manifestaciones culturales.

La vida moderna ha sentado en la conciencia de las mayorías ciegas, la idea de que entre una calle pavimentada, una vereda alisada, un recinto deportivo enverdecido donde el músculo se hace más fuerte… y una poesía no hay competencia posible. Siempre las primeras ganarán frente a la expresión del arte en proporción de cien a uno.

Y es que la mayoría no sabe lo que un poema, una canción, un cuadro, pueden hacer a favor del desarrollo humano. Se ignora cuánto pueden encender las chispas del espíritu sobre la leña seca. Se desconoce cuánto y cómo una creación de arte puede significar para la revolución siempre pendiente.

Tampoco sabe la mayoría social ciega que los poetas son los seres que nunca mueren. Verdad retratada con magisterio en este verso:



“No son los muertos los que en dulce calma

la paz disfrutan de su tumba fría,

muertos son los que tienen muerta el alma

y viven todavía.

No son los muertos, no, los que reciben

rayos de luz en sus despojos yertos;

los que mueren con honra son los vivos,

los que viven sin honra son los muertos.

La vida no es la vida que vivimos,

la vida es el honor, es el recuerdo.

Por eso hay muertos que en el mundo viven,

y hombres que viven en el mundo muertos”.





Luis Valentín Ferrada V.