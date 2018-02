Opinión 25-02-2018

Por qué comentamos algo sobre Cancún

A veces la vida nos da la oportunidad de conocer otros lugares, en otros países que, a la vez nos entregan otras culturas y costumbres.

Así nos sucedió solo días atrás, cuando viajamos a México, a la península de Yucatán, en donde en su extremo oriental se encuentra el balneario de Cancún, ciudad netamente turística, donde no existen fábricas e industrias. Todos viven del turismo, por lo que así se esmeran en atender en la mejor forma posible a los miles de personas que van a visitar sus espléndidas playas, bañadas por aguas azules o verdosas del mar Caribe.

Fuimos asignados por la agencia de turismo local “ Aerotur” al hotel 5 estrellas “ Occidental Tucancún” de 7 pisos que acoge a un millar de pasajeros y que pertenece a la firma española Barceló que está presente en 39 países ( salvo Chile).

La ciudad misma ( modernísima) ofrece toda la gama del retail. Para conocer existen lugares atractivos: Chichén y sus pirámides mayas y el Parque Ecoarqueológico Xcaret” entre algunos que pertenece a la empresa privada “ Green Heart Company” , es un Proyecto Manglar que le ha permitido reforestar más de 65 hectáreas . Este Parque fue celebrado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la Humanidad , por parte de la Unesco, años atrás.

Se llega a él por modernos buses, especiales para turistas que los pasan a buscar desde los incontables hoteles que están precisamente en una zona especial, llamada Zona Hotelera. Desde el nuestro llegamos al parque en 25 mn. Recorriendo una carretera pavimentada que cuenta con dos pistas por sentido y otra contraria. Separadas por un jardín con árboles tropicales y que tiene cada cien mts. vías de retorno. ( Recuerde que en Chile, la carretera están separadas sus vías por cercos metálicos y el retorno está a km. de distancia). Algo nuevo para aprender ¿ verdad?

Al llegar, lo primero que ve el espectador es el Espectáculo Ecuestre, donde charros mexicanos presentan movimientos en finos caballos. El lugar se denomina “ Hacienda Henequenera” y sus caballerizas están al frente del restaurante “ La cocina” donde se puede degustar la amplia y riquísima cocina mexicana.

Es tarea imposible recorrer en un solo día los más de 50 lugares atractivos. Llegar a cada uno de ellos no es tarea difícil, pues al comienzo de la caminata se indica que cada lugar está marcado con una línea negra, roja ,etc. que va demarcada al centro del sendero pavimentado. Solo hay que seguir la línea asignada para llegar al destino. Esta es otra cosa novedosa, para aprender y comentar.

Es así como llegamos a conocer los ríos subterráneos ( Azul, Manatí)

donde uno puede recorrerlos nadando o flotando, viendo increíbles escenarios en medio de la selva .También se pueden visitar ríos de superficie como el Maya, Paraíso y además albercas naturales en el mar que no presentan peligro alguno.

Otro lugar digno de visitar es el Acuario de arrecife de Coral y el Mariposario con más de 4 mil mariposas de todos tamaños y colores que vuelan en un lugar cerrado y que incluso se paran en nuestras manos, brazos y cabeza. El Aviario está frente a unas espectaculares caídas de agua. Posee más de 1.500 aves de 50 especies diferentes. Allí vimos al QUETZAL, el ave más bella del mundo ( sagrada para los mayas) y el Águila real, símbolo nacional de México. Debemos agregar al Zapilote Rey, llamado justamente el Rey de las Aves.

Las tradiciones están plasmadas en hermosas artesanías, en el Museo de Arte Popular, donde uno puede ver y participar en el Taller de Cocos o de chocolate. Cuando el espectador va transitando por alguno de los senderos, puede observar un desfile de Flamencos, que van siguiendo a una escultural guía.

Otro espectáculo digno de ver es el relato tradicional milenario, de los Voladores de Papantla .Son 4 mayas que trepan a un mástil. Uno de ellos permanece sentado en la punta de una plataforma, tocando con flauta y tambor melodías en honor al sol y a los 4 puntos cardinales. Después de una Invocación los danzantes se lanzan al vacío desde la plataforma a que están atados por largas cuerdas, imitando así el vuelo de los pájaros y despacito descienden hasta el suelo.

Todas las noches en un amplio recinto donde pueden permanecer sentados cómodamente más de un millar de turistas, se presenta “ Xcaret mexicano Espectacular” que es una fiesta de luz y color con 300 artistas vestidos con vestuarios originales que invitan a un viaje por la historia de México, desde la época prehispánica, hasta el México de hoy que posee una mezcla milenaria de culturas y tradiciones que perduran .Allí se presenta por ej. un auténtico juego de pelota maya, una representación de la conquista española y diversas danzas folclóricas, pasajes de la revolución Mexicana y cantos de auténticos marachis que, a través de su música nos lleva a sentir el orgullo de este glorioso país de ser descendientes de un pueblo como los mayas. Otra cosa que como turistas nos sorprende, la gran cultura de un pueblo aborigen como lo son los Mayas. Nos preguntamos ¿ Porqué ellos, junto a aztecas, toltecas, pudieron desarrollarse tanto. ¿ Tuvieron influencia egipcia, asiática o extraterrestre?........

Familiares míos volaron en Snorkel. Otros estuvieron junto a tiburones que pudieron acariciar con un poco de temor por supuesto.

Para otra oportunidad dejamos para transitar por otros senderos de la selva tropical, zonas arqueológicas, cuevas de murciélagos, recintos con jaguares y pumas ( están libres pero en zonas protegidas), Capillas de S. Francisco y Guadalupe y más de 10 restaurantes de especialidades.

Pero estoy feliz de haber descendido en el mar, a una profundidad de alrededor de 20 a 25 mts. con una pesada escalafandra y ver a mi alrededor multitudes de peces de todos los colores, nadando en frente a uno.

Más de alguien dirá que primero debemos conocer nuestro hermoso Chile. Gran parte lo conocemos, pero hoy la oportunidad y bajos precios nos permiten conocer otras latitudes, países con otras tradiciones, costumbres y maneras de vivir. Sorprende en México, por ej. la limpieza en calles, playas, ríos y por sobre todo el respeto a los visitantes y reitero en el caso de México el orgullo de sus pueblos aborígenes, orgullo que pueden demostrar a través de sus monumentos, artesanía y sobre todo, conocimientos cosmogónicos ( Solsticios, vía láctea, cuentas aritméticas, escritura ,etc.)



APENDICE: La palabra “ Cancún” proviene de las voces mayas KAANK y KUN que significa “ cuna o nido de serpientes”

Esta ciudad está ubicada a 1.700 km de la capital: Ciudad de México y tiene una población hoy aprox. a los 700 mil habitantes. Es una ciudad del Estado de Quintana Roo, cabecera del Municipio de Benito Juáres.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista