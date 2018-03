Nacional 24-03-2018

Por qué es tan llamativo e importante para escaladores de élite mundial venir a competir a Chile

Una vez destacados deportistas darán a vida al Master de Boulder de Santiago que cada año toma mayor relevancia a nivel internacional.

De Rusia, Inglaterra, Austria, Argentina o México. Unos campeones de prestigiosas competencias internacionales y otros hasta de mundiales. Y hoy todos coinciden en un mismo lugar: Chile.

Se trata de algunos de los mejores escaladores del planeta que nuevamente eligen suelo nacional para demostrar sus destrezas y luchar por el título del torneo "más importante de Latinoamérica", tal como ellos lo definen. Este grupo de destacados atletas dará vida entre este viernes y sábado a la undécima versión del The North Face Master de Boulder, certamen que ya se ha ganado un lugar y reconocimiento a nivel internacional. El escenario de esta versión es el Parque Juan Pablo II. Pero... ¿Por qué venir a Chile? ¿Qué tiene de atractivo o importante trasladarse hasta el rincón del mundo? "Este torneo es como ningún otro en el planeta. Por ende fue muy fácil tomar la decisión de venir", responde sin pensarlo dos veces el poseedor de 15 títulos mundiales, Rustam Gelmanov.

a tres veces monarca del certamen y considerada la gran esperanza de Latinoamérica con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio, Valentina Aguado, también es clara al hablar de la competencia. "Es una de las pruebas más difíciles en las que he participado. Tiene un gran nivel porque traen atletas internacionales y cada vez le ponen más complejidad, por eso para mí es muy importante venir cada año", sostiene la talentosa argentina de sólo 16 años. Y agrega: "No es una competencia más, tiene mucho prestigio. Motiva bastante para el crecimiento de la escalada en este lado del continente y sirve para que uno se mida y sume cada vez más experiencia. Los muros tiene una estructura muy avanzada y son de una elevada dificultad". Precisamente el nivel de las participantes es lo que hace tan llamativo el certamen para todos los atletas. También el ambiente fuera del muro. Así lo consideran Jessica Pilz, otra campeona mundial, y Rustam Gelmanov.