Crónica 05-08-2018

¿Por qué hay que cuidarse del frío al hacer actividad física?

Las bajas temperaturas pueden disminuir la motivación para hacer ejercicio, pero el invierno no debe ser un impedimento para realizar deporte. Sin embargo, hay que mantener una temperatura y balance corporal para prevenir una serie de lesiones y otras consecuencias para la salud.



Muchos factores como el ambiente, el estado de salud, la edad, la ropa u otros parámetros antropométricos pueden determinar si se generan riesgos adicionales de lesiones al ejercitarse con bajas temperaturas en invierno, en comparación con la actividad deportiva que se realiza en otras épocas del año.



Jaime Pantoja, académico de la carrera de Kinesiología de la U San Sebastián (USS) explica que en ambientes fríos “el calor se pierde de la superficie corporal más rápido de lo que se reemplaza por lo que los tejidos comienzan a perder temperatura. Por lo tanto, la respuesta vasoconstrictora a la exposición al frío ayuda a retardar la pérdida de calor y a defender la temperatura central pero a expensas de una disminución de las temperaturas de la piel y músculos”.



El académico indica que la reducción del flujo sanguíneo y la disminución de la temperatura de la piel “contribuyen a las lesiones por frío y la vasoconstricción tiene efectos pronunciados en las manos y los dedos, lo que los hace particularmente susceptible a la pérdida de destreza manual”





Tipo de lesiones





Dentro de las lesiones que se pueden producir se mencionan: la urticaria al frío (ronchas rojizas en la piel), bronco-constricción (estrechez vías aéreas por aire frío y seco) y lesiones músculo esqueléticas donde las alteraciones son más comunes que en temperaturas mayores.



Pantoja agrega que “dentro de las lesiones por clima frío están aquellas que tienen un efecto central como la hipotermia y las que comprometen al sistema periférico como la congelación”.



En caso de hipotermia, el kinesiólogo señala que “los esguinces se producen en mayor medida, además los músculos con menor temperatura y el tejido conectivo con menor elasticidad son más propensos a lesiones, junto a esto las caídas son más probables cuando el rendimiento deportivo se reduce en condiciones de frío, y esto aumenta la probabilidad de lesiones en los tejidos blandos (ligamentos, músculos y tendones)”.



También indica que “cuando la temperatura muscular cae por debajo de los 32°C, se requiere menos energía para causar desgarros musculares, por lo tanto, es importante no solo asegurar que los grupos musculares estén bien preparados para la actividad, sino también que todos los grupos musculares se sometan a rutinas de calentamiento”.



El académico afirma que los síntomas de hipotermia “pueden variar desde una sensación de frío y temblores intermitentes y eventualmente persistentes hasta la presencia de fatiga, cambio en la coloración de piel, alteración en la función cardiorrespiratoria y en el sistema nervioso central”.

Respecto a la congelación, el docente asegura que “es más común que se produzca en la piel expuesta como las mejillas, nariz y las orejas. También puede ocurrir en manos y pies y los primeros signos de advertencia incluyen entumecimiento, pérdida de la sensibilidad o sensación de picazón”.



En cuanto a las lesiones músculo esqueléticas, Pantoja sostiene que “las bajas temperaturas se han asociado con dolor lumbar y de rodilla, pero la relación del frío con el dolor de hombro todavía no es muy clara”.



La exposición al frío también puede causar tenosinovitis, que es una inflamación de una membrana de los tendones en muñecas, manos, tobillos y pies, teniendo el frío un papel específico como factor causal o contribuyente. Lo mismo ocurre con el síndrome del túnel carpiano, que ocasiona entumecimiento, debilidad, y daño muscular en las manos y dedos, siendo una patología que tiene una mayor incidencia cuando hay exposición al frío



Para prevenir cualquiera de estas lesiones por frío, Pantoja dice que es necesario identificar los factores de riesgo potenciales y tomar medidas específicas como “vestirse adecuadamente, idealmente por capas para poder quitarlas tan pronto como empiece a sudar y luego colocársela cuando sea necesario. Protegerse las manos, orejas, pies correctamente para que no sufran de congelación y siempre mantenerse correctamente hidratado ya que por la sudoración podemos deshidratarnos igualmente”.