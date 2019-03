Opinión 15-03-2019

Por qué hay tantas preguntas sin respuestas



(Tily Vergara)





A propósito de los escándalos que día a día aparecen en los noticieros, como grandes fraudes, lavado de dinero, uso y aprovechamiento de los fondos reservados, y tanta argumentación que se nos está siendo habitual en las informaciones lo que debilita nuestra capacidad de asombro. Cabe destacar una pequeña entrevista que se le hizo a una señora de la tercera edad. Iba a su trabajo que consistía en hacer el aseo a casas, a pesar de sus 72 años. A las interrogantes del entrevistador, aclaró:” Tengo que hacerlo porque mi pensión de vejez no me alcanza para nada”., A pesar de que su rostro reflejaba la fatiga de los años, una dulce calma se desprendía de su interior con la resignación de aquellos seres que enfrentan con valentía lo que les ha tocado vivir. No exagero que más de un espectador se conmovió al escucharla.

Es triste pensar que hay personas que tienen grandes cargos y ganan sumas de dinero escandalosas y son tan carentes de sensibilidad frente al drama que sufren infinidades de personas que lo han dado todo y ven que al final de sus vidas ni siquiera tienen la serenidad de un descanso merecido.

Hay iniciativas en el Congreso para incrementar el escuálido monto que asemeja a una limosna más que una pensión que humilla y denigra al ser humano. Por qué no se acelera la gestión para que rápidamente se apruebe la ley? ¿Qué esperan los parlamentarios? Estas personas sólo son infladores de ilusiones que una vez firmes en sus puestos las rompen con el alfiler de la indiferencia. Si hubiese un acuerdo unánime para favorecer a tanta gente de la tercera edad. Es una quimera, es solo una quimera. Discuten, discuten, discuten y…no llegan a nada.

Es una triste realidad.

La gente muere esperando…. Es algo que se pierde…es algo que no vuelve. Hay una amargura, hay pesimismo, hay desolación.

Así es la vida.

Por qué, Porqué, Por qué?



PORQUE HAY TANTOS PORQUÉ EN ESTE MUNDO y no tienen respuesta.