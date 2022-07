Social 21-07-2022

¿Por qué la digitalización de trámites municipales no avanza como a nivel país?



La digitalización de las cosas agarró más fuerza que nunca en tiempos de pandemia. La Comisaría Virtual y la Clave Única fueron indispensables para la realización de diligencias en tiempos de confinamiento. Con el ejemplo de ambos sistemas se hace imperioso que las instituciones públicas sigan por ese camino.



Un avance indispensable. De esa manera se podría catalogar la digitalización de los trámites vía internet. La pandemia, la masificación de la Clave Única y la implementación de la Comisaría Virtual fueron algunas de las iniciativas emblemáticas que dieron paso a algo que parece inevitable en los tiempos de hoy, la digitalización del servicio público.



Así, está área debiese ser una de las más trascendentes para avanzar en su modernización. Para Braulio Santibáñez, CEO de Febos, organización que se encarga de la digitalización de entidades públicas señala que “el principal desafío es educar a los vecinos que están más lejanos a la tecnología como adultos mayores, y personas que han tenido escasas aproximaciones a lo digital”.



Como sea, el progreso en la materia ha sido destacable. De acuerdo al último balance de transformación digital en Chile, el 86% de los chilenos cuenta con la Clave Única y pueden hacer trámites por internet. Eso sí, si bien este mecanismo abre la puerta a muchas opciones, aún hay trecho que recorrer, por ejemplo, en las municipalidades.



De acuerdo a Santibáñez, es de total trascendencia que las páginas web de las municipalidades cuenten con un asistente humano para que las personas puedan contar con ayuda en el caso de que se complique la experiencia de usuario. “La gente termina desconfiando de la página porque no la entiende”.





LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS MUNICIPALIDADES



Otra arista a considerar son los procesos internos de los municipios. “Hoy las oficinas de parte son mucho de timbrar y escribir. Con la digitalización se ahorra recursos, cuando una municipalidad es más eficiente, genera más tiempo para la situación ciudadana. Las municipales tienen algunas cosas básicas en línea, pero hay cosas que no las tiene”.



Uno de los problemas con el último punto mencionado es que no todas las municipalidades tienen los mismos recursos para llevar adelante este tipo de procesos. Un punto a ponerle atención considerando la necesidad de tornar hacia lo digital.