22-09-2021

¿Por qué leer la literatura maulina?



La directora de Extensión, Arte y Cultura, Bárbara Godoy y José Tomás Labarthe, director de Editorial UCM, nos cuentan la importancia de realzar el aporte de los escritores y escritoras de la Región.

La literatura maulina tiene mucho que decir. Nombres como Óscar Bustamante, Eduardo Anguita, Guillermo Blanco, Stella Corvalán, Margot Loyola, Pablo de Rokha e incluso Pablo Neruda, forman parte de los grandes autores que entrega una zona, que no solo destaca por sus imponentes paisajes, sino también por el talento de sus escritores y escritoras, que han sido capaces de otorgar identidad a la literatura nacional.

Bárbara Godoy, directora de Extensión, Arte y Cultura de la Universidad Católica del Maule, comenta que al referirnos a este tema, un punto importante a destacar, es visibilizar el estado actual de la literatura maulina y, por qué no, la presencia histórica de la mujer en ésta. “Para empezar tenemos a Carmen Arriagada, quien además de ser una gran escritora en donde data un intercambio epistolar de cartas con Mauricio Rugendas, fue una tremenda activista, buscando la creación de un teatro y a la vez la fundación de un medio de prensa escrito ‘El Alfa’”.

A lo anterior agregó que “posteriormente, nos encontramos con Stella Corvalán, nacida en Talca y reconocible por su cercanía al surrealismo con libros como: ‘Sombra en el aire’, ‘rostros del Mar’ y ‘La luna rota’, es -a la vez- parte del grupo de escritores del año 38, en su poesía está impresa la hondura de lo femenino, la emocionalidad y las ausencias presentes en su historia”.

En la misma línea “situándonos en lo contemporáneo, tenemos el impecable trabajo de Masiel Zagal, en cuya pluma prolífica se revela la creación latente, su primer libro de cuentos La gran intemperie, por ejemplo, prometía continuidad y es lo que se viene ya que en noviembre saldrá a la luz ‘Estado de Histeria’ junto a Helena Ediciones, además de haber estrenado más de cinco juegos teatrales; y hablando de la creación dramatúrgica, la escritora Joanna Mellado ha llevado a escena su ojo reflexivo en obras tan impactantes como ‘Los Caracoles’ y ‘La Matashoros’, que proveen una riqueza única al interior de las letras”, dijo.

Del mismo modo, la directora de EXT UCM enfatizó en que hay poetas que han sido capaces de llevar a la belleza de la palabra temáticas tan crueles y actuales como la violencia y la desigualdad, como es el caso de Daniela Sol. También se encuentra la reconocida poeta y ensayista Silvia Rodríguez, la recordada ‘Profeta de bares’, con su poética erótica y temáticas que fluctúan en la mujer, el silencio y la marginalidad. Su último libro, Ultrajada, le colocaría la piel de gallina a cualquiera.

Para Bárbara Godoy, es importante dentro de este recorrido también mencionar el trabajo de mujeres que no han nacido en el Maule, pero que han escrito sobre estos paisajes de una manera muy sensible, como es el caso de Valeria Maino con su libro, ‘La navegación del Maule: una vía de conexión con el exterior: 1794-1898’”.

“Las huellas de las letras de mujeres recién están apareciendo con un lento caminar, pero que sin duda irá en crecimiento y se consolidará como una puesta en valor de las letras femeninas en y desde el Maule”, mencionó la directora de EXT UCM