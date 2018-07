Nacional 20-07-2018

"¿Por qué les debiese importar?": Mujer denuncia formulario de trabajo que pregunta por fecha de la última regla

La afectada publicó una imagen del documento en Twitter. "Ya no podemos seguir aceptando esto", señaló.

"No la voy a responder, eso ya no corresponde", dijo enfática una usuaria en un hilo de conversación que inició en Twitter, a raíz de una experiencia que le tocó vivir en el marco de la postulación a un trabajo. Esta mañana, la mujer identificada como Ceci (@Cecilia0503) compartió en su cuenta de la red social la fotografía de parte de una encuesta/declaración de salud, junto a la que escribió "¿por qué esto les debiese importar?". La usuaria se refería específicamente a una pregunta del formulario, que solo debe ser contestada por mujeres y que dice: "¿Cree que podría estar embarazada? (Indique sí o no)". A continuación se pide indicar la fecha de la última regla. En el hilo, Ceci explicó a sus seguidores que la ficha es para la postulación de un trabajo -no identifica a la empresa-, a lo que varios le plantearon que la pregunta es ilegal y que debería denunciarlo. "Qué rabia, además tengo que compartir la fecha de mi período menstrual, faltó el puro test de embarazo", escribió la usuaria. Algunos le plantearon que quizá el trabajo al que postula implica contacto con "químicos, radiación o algún contaminantes que pueda causar daño", lo que afectaría la salud del feto en caso de estar embarazada. "No estoy en ninguna de esas área afortunadamente", respondió Ceci. Una seguidora identificada como Isabel (@otonista), va más allá y la animó a preguntarle al reclutador "cuándo fue la última vez que tuvo sexo y que se masturbó". "Digo, ya que estamos con preguntas invasivas...", agregó. Ceci luego señaló que ante la evidente invasión de privacidad, prefirió irse. "Ya no podemos seguir aceptando esto", dijo.