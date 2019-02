Nacional 13-02-2019

¿Por qué no puede bajar el precio del pasaje del Transantiago?

El presidente del Panel de Expertos, Juan Enrique Coeymans, explicó que las tarifas en el Transantiago no pueden bajar, debido a que el sistema de transporte público de Santiago está subsidiado.

El polinomio con el que el panel establece el valor del pasaje es el "indexador", que incluye la variación anual de costos por diésel, neumáticos, lubricantes y mano de obra. Además, se incluye el valor del dólar, el euro y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los ámbitos con mayor valor dentro del "indexador" son el IPC con un 37,47 por ciento del total y el diésel con un 22 por ciento, aunque este polinomio tiene un efecto a 12 meses, por lo cual las variaciones no se verifican de manera instantánea.

Sin embargo, Coeymans explicó que "podría eventualmente, y ha pasado, de que se produce un indicador que indicaría de que habría que bajar (el valor del pasaje), pero no se puede bajar el precio porque está subsidiado".

Coeymans especificó que "cuando hay subsidio estatal se queda parado" el valor del pasaje.

"No sé si se dieron cuenta que hubo un periodo largo en que estuvo parada la subida, porque estábamos abajo, pero no se podía subir. Cómo se va subir si había que bajarlo, pero no se puede bajar, se deja estático", declaró.

El presidente del panel de expertos enfatizó que "eso lo estipuló la Ley de Subsidio, no es una cosa que inventemos nosotros".

La Ley de Subsidios dice que no se puede bajar el pasaje del Transantiago mientras se esté recibiendo el subsidio.

Cabe recordar que el sistema ha registrado tres alzas en menos de un año, con lo que desde febrero de 2017 se constata un alza de 60 pesos en la tarifa adulto y 30 en la tarifa escolar.