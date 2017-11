Nacional 04-11-2017

¿Por qué no todas las operadoras de telefonía móvil tienen señal al interior de la Línea 6 del Metro?

Positiva fue la reacción de los usuarios que entre ayer en la tarde y este viernes han utilizado la recién inaugurada Línea 6 del Metro. Sin embargo, algo les llamó la atención: muchos de ellos no tenían señal en sus celulares al interior de las estaciones.



La profundidad de más de cuatro pisos que tienen las paradas y la cantidad de concreto utilizado para la construcción del proyecto explican por qué la señal de las antenas del exterior no logran penetrar hasta la línea del Metro. No obstante, los clientes de dos compañías de telefonía móvil, Entel y Wom, sí podían acceder a ella. Por el contrario, quienes tienen contratos con Claro, Movistar, VTR, Virgin y Simple presentaron problemas. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, señaló a Emol que "claramente son temas que se van a solucionar, las compañías nos han manifestado toda la colaboración para poder estar operativos a fines de este año en un 100%, así que gradualmente las compañías que han tenido algunas dificultades las están solucionando". La secretaria de Estado explicó que son las empresas las que deben generar la conectividad al interior del Metro. "Hay dos empresas que están funcionando sin problemas y las otras principales tres nos han dicho que ya están buscando la mejor forma de garantizar esta conectividad".